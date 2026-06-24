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Коломенский аграрный колледж получит 300 лицензий «РОСА Хром»

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения АО «НТЦ ИТ РОСА» и ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» заключили соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и развития инновационной деятельности. Документ предусматривает развитие совместных образовательных программ, подготовку учебно-методических материалов и применение российских программных продуктов в учебном процессе. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В рамках сотрудничества колледж получит 300 лицензий операционной системы «РОСА Хром» для использования в образовательных целях. Это позволит применять отечественную операционную систему при проведении лекций, семинаров, лабораторных и практических занятий, а также при подготовке студентов, которым в будущей профессиональной деятельности потребуются навыки работы с российскими программными платформами.

Соглашение также предусматривает создание и развитие учебно-методических материалов по продуктам РОСА, подготовку научных докладов, статей, учебных пособий и иных публикаций, проведение совместных мероприятий, включая семинары, конференции, круглые столы, симпозиумы и ярмарки вакансий.

Отдельное внимание в соглашении уделено долгосрочному характеру сотрудничества. Взаимодействие будет строиться на принципах равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия.

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«Для нас важно, чтобы студенты профессиональных образовательных организаций уже во время обучения получали практический опыт работы с российскими операционными системами и инфраструктурными решениями. Сотрудничество с Коломенским аграрным колледжем имени Н.Т. Козлова позволяет выстраивать такую подготовку системно: через учебные материалы, лабораторные занятия, совместные мероприятия и применение «РОСА Хром» в образовательном процессе. Это вклад в развитие кадрового резерва для цифровой экономики и повышение доступности отечественных программных платформ для будущих специалистов», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ РОСА.

«Для колледжа важно развивать образовательную среду с учетом современных требований к цифровым компетенциям студентов. Использование «РОСА Хром» в учебном процессе позволит обучающимся получать практические навыки работы с российскими программными продуктами и лучше понимать особенности отечественной ИТ-инфраструктуры. Мы рассматриваем сотрудничество с РОСА как важный шаг в развитии прикладной подготовки специалистов, востребованных в промышленности, аграрном секторе и других отраслях экономики», — сказал Алексей Щербаков, и.о. директора Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова.

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