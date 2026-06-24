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«Авито Работа»: пользователи ИИ готовы платить за подписки в среднем около 2 тыс. руб. в месяц

Эксперты «Авито Работы» провели опрос среди 2000 россиян и выяснили, как жители страны используют ИИ-инструменты, готовы ли платить за подписки и ждут ли обучения от работодателей. Исследование показало, что ИИ уже стал частью повседневной жизни большинства россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

71% опрошенных хотя бы иногда пользуются такими сервисами, причем 19% респондентов делают это каждый день, 21% респондентов — несколько раз в неделю, а еще 11% — несколько раз в месяц. Особенно активно нейросети применяют представители поколения Z — среди молодежи 18–24 лет 37% используют их ежедневно, еще 30% — еженедельно.

В среднем активные пользователи обращаются к нейросетям около 17 раз в месяц. Зумереры 18–24 лет в среднем пользуются ИИ чаще — около 19 раз в месяц против 15 раз среди миллениалов 35–44 лет.

Чаще всего россияне, использующие ИИ, применяют его для решения личных (36%) и рабочих (22%) задач, а также для креатива и творчества (19%). Каждый десятый (10%) опрошенный использует ИИ для обучения, а 4% респондентов с его помощью получают консультации по поиску работы.

Миллениалы 35–44 лет (27%) и представители поколения X в возрасте 45–54 лет (30%) чаще остальных возрастных групп используют ИИ для помощи в рабочих задачах (против 22% в среднем), в то время как респонденты 55–64 лет значительно чаще применяют ИИ для решения личных вопросов (46% против 36% в среднем). Зумеры 18–24 лет почти вдвое чаще остальных поколений пользуются ИИ-инструментами в образовательных целях (19% против 10% в среднем).

Опрос также показал, что россияне постепенно привыкают к платным ИИ-сервисам. Среди пользователей нейросетей 55% готовы оплачивать подписки. В среднем они готовы тратить на такие сервисы около 2176 руб. в месяц.

Наиболее высокую готовность платить продемонстрировала молодежь. Зумеры 18–24 лет готовы выделять на подписки в среднем 3493 руб. в месяц.

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При этом 28% пользователей ИИ готовы тратить на подписку до 1000 руб. в месяц, еще 14% рассматривают бюджет от 1001 до 3000 руб. Более крупные расходы пока остаются редким сценарием: суммы свыше 5000 руб. готовы платить только 6% пользователей.

По мере распространения ИИ растет и интерес к обучению работе с такими инструментами. Треть пользователей нейросетей (33%) сообщили, что им было бы интересно пройти обучение, организованное работодателем, а 21% опрошенных считают такие программы необходимыми.

Особенно высокий интерес к корпоративному обучению проявляют сотрудники в возрасте 35–44 лет. Среди них 39% хотели бы пройти такое обучение (против 22% в среднем). Одновременно четверть (25%) россиян 25–34 лет уверены, что обучение ИИ-инструментам уже становится необходимым элементом профессионального развития.

«Запрос на корпоративное обучение работе с ИИ-инструментами остается довольно высоким: по данным нашего опроса, лишь 21% пользователей ИИ предпочитают осваивать этот инструмент полностью самостоятельно, тогда как каждый второй хотел бы пройти обучение при поддержке работодателя. Поэтому в ближайшие годы одним из факторов конкурентоспособности работодателей может стать не только внедрение новых технологий, но и способность помогать командам быстрее и эффективнее осваивать их в повседневной работе», — комментирует Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».

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