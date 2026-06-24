Atlas расширяет стек: коммутаторы «Кит» вошли в комплексные проекты компании

Компания Atlas, российский разработчик и производитель систем хранения, передачи и обработки данных, интегрирует в свои проекты сетевое оборудование компании «Кит» — разработчика и производителя коммутаторов для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Компании заключили технологическое партнерство, в рамках которого коммутаторы «Кит» становятся частью комплексного стека решений Atlas.Х для построения ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Сотрудничество отражает логику рынка импортонезависимых технологий: заказчику, ориентирующемуся на отечественное оборудование, нужен не набор разрозненных производителей, а поставщик, способный закрыть всю инфраструктуру и нести ответственность за её слаженную работу. Для Atlas это означает возможность непрерывно двигаться в направлении формирования полноценной корпоративной экосистемы на базе российских решений и предлагать заказчикам единое решение для отрасли в целом. Данный подход позволит значительно упростить и ускорить процесс замещения зарубежного оборудования.

«Наше комплексное предложение — это не только системы хранения данных, но и целый стек решений для построения ИТ-инфраструктуры, и коммутаторы «Кит» органично встраиваются в него. Мы строим хранение данных как часть инфраструктуры, в которую заказчик инвестирует на годы вперёд, а не как изолированный продукт. Коммутаторы «Кит» уже доказали себя в наших проектах, и теперь мы говорим с рынком от имени целой технологической экосистемы — это именно то, что ждут от нас заказчики из госсектора и КИИ», — сказал Марат Джаббаров, коммерческий директор Atlas.

«В лице Atlas мы получили надёжного партнёра с глубокой экспертизой в хранении данных и опытом работы с государственными и корпоративными заказчиками. Для «Кит» это сотрудничество — признание того, что наши коммутаторы становятся частью масштабной инфраструктурной истории, что позволит нам укрепить позиции «Кит» как поставщика сетевого оборудования для объектов КИИ», — сказал Самат Юргин, генеральный директор компании «Кит».

Оборудование компаний включено в реестры Минцифры России и Минпромторга России, что позволяет использовать совместные решения в проектах с самыми строгими условиями по импортозамещению.