CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Atlas расширяет стек: коммутаторы «Кит» вошли в комплексные проекты компании

Компания Atlas, российский разработчик и производитель систем хранения, передачи и обработки данных, интегрирует в свои проекты сетевое оборудование компании «Кит» — разработчика и производителя коммутаторов для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Компании заключили технологическое партнерство, в рамках которого коммутаторы «Кит» становятся частью комплексного стека решений Atlas.Х для построения ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Сотрудничество отражает логику рынка импортонезависимых технологий: заказчику, ориентирующемуся на отечественное оборудование, нужен не набор разрозненных производителей, а поставщик, способный закрыть всю инфраструктуру и нести ответственность за её слаженную работу. Для Atlas это означает возможность непрерывно двигаться в направлении формирования полноценной корпоративной экосистемы на базе российских решений и предлагать заказчикам единое решение для отрасли в целом. Данный подход позволит значительно упростить и ускорить процесс замещения зарубежного оборудования.

«Наше комплексное предложение — это не только системы хранения данных, но и целый стек решений для построения ИТ-инфраструктуры, и коммутаторы «Кит» органично встраиваются в него. Мы строим хранение данных как часть инфраструктуры, в которую заказчик инвестирует на годы вперёд, а не как изолированный продукт. Коммутаторы «Кит» уже доказали себя в наших проектах, и теперь мы говорим с рынком от имени целой технологической экосистемы — это именно то, что ждут от нас заказчики из госсектора и КИИ», — сказал Марат Джаббаров, коммерческий директор Atlas.

<p>Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены</p>
Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены Цифровизация

«В лице Atlas мы получили надёжного партнёра с глубокой экспертизой в хранении данных и опытом работы с государственными и корпоративными заказчиками. Для «Кит» это сотрудничество — признание того, что наши коммутаторы становятся частью масштабной инфраструктурной истории, что позволит нам укрепить позиции «Кит» как поставщика сетевого оборудования для объектов КИИ», — сказал Самат Юргин, генеральный директор компании «Кит».

Оборудование компаний включено в реестры Минцифры России и Минпромторга России, что позволяет использовать совместные решения в проектах с самыми строгими условиями по импортозамещению.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

«Цифру» вашу оставьте себе. Российский бизнес наотрез отказался переходить на электронный документооборот

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще