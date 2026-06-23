CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Бизнес-приложения
|

VK Tech усилила защиту корпоративных данных в VK WorkSpace

VK Tech добавила в суперприложение VK WorkSpace новые настройки для управления безопасностью и возможности шифрования данных. Об этом CNews сообщил представитель компании.

В VK WorkSpace теперь можно на уровне домена запретить скриншоты и запись экрана супераппа, скачивание, копирование и передачу данных за пределы приложения VK WorkSpace, а также сделать обязательным код-пароль для входа. Обновление снижает риск утечки данных, при этом настройки действуют только внутри супераппа VK WorkSpace и не затрагивают работу устройства: телефон или ПК сотрудника работает как обычно, а корпоративные данные остаются под контролем организации.

Также в VK WorkSpace реализовано шифрование локальных данных: оно защищает от вмешательства из сторонних программ, и в случае, если устройство попало к злоумышленнику, но он не знает код-пароль. «Почта» и «Календарь» VK WorkSpace шифруются на мобильных устройствах, а кеш чатов «Мессенджера» — и на мобильных устройствах, и на ПК под управлением ОС семейства Linux и Windows. Данные на устройстве хранятся с доступом только для приложения VK WorkSpace. Шифрование работает на всех тарифах, включено автоматически и не требует настройки со стороны администратора или пользователя.

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях
Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях Импортонезависимость

Настройки безопасности доступны на тарифах «Расширенный» и «Индивидуальный» в облачной версии VK WorkSpace, а также появятся в On-Premise, начиная с версии 26.2. Для мобильных приложений можно использовать все опции, а для настольных — защиту от скриншотов и записи экрана, обязательный код-пароль.

«Чем больше задач сотрудники решают на личных мобильных устройствах, тем важнее обеспечить информационную безопасность за пределами офисной сети. И здесь есть два подхода: полное управление устройством (MDM) и управление приложением (MAM). Мы выбираем второй путь — суперапп VK WorkSpace защищает корпоративные данные от утечек, при этом управление осуществляется только в рамках приложения», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Банки сдают позиции. Миллионы россиян все активнее пользуются наличными

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?

«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Власти поручат «Почте России» решить проблему спама в почтовых ящиках

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще