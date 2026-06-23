В SberCRM появились готовые отраслевые профили

В SberCRM теперь есть динамические профили, предназначенные для автоматизации первичной настройки системы под отраслевую специфику. Решение ориентировано на пользователей, не имеющих профильной ИТ-квалификации, и активируется на этапе регистрации учетной записи. Об этом CNews сообщили представители «Сбер2В».

Согласно внутренней оценке проектного офиса бизнес-группы «Сбер2В» – разработчика SberCRM – применение данного инструмента позволяет сократить временные затраты на этапе внедрения и достижения операционной готовности системы. Внедрение профилей не отменяет возможность последующей доработки функционала под бизнес-процессы компании.

Основной задачей разработки являлось снижение порога входа для клиентов, сталкивающихся с высокой трудоемкостью начальной конфигурации CRM. В компании отмечают, что предлагаемые шаблоны заменяют ручную настройку типовых сценариев на старте проекта.

На текущий момент в библиотеке решения доступно семь отраслевых конфигураций: для оптовой торговли, сегментов жилой недвижимости и индивидуального жилищного строительства (ИЖС), строительной отрасли, производственных предприятий, ИТ-сектора, а также компаний, оказывающих услуги бизнесу. Каждый профиль включает предопределенные объекты учета, стандартные этапы воронки продаж и набор аналитических дашбордов, соответствующих специфике перечисленных сфер.

«При внедрении CRM-систем в отраслевых компаниях значительная часть ресурсов традиционно уходит на формализацию типовых бизнес-процессов. Предлагаемый механизм динамических профилей переносит эту настройку с этапа пост-интеграции на этап регистрации, что меняет последовательность операций в проекте. Решение не предполагает замены кастомизации, а перераспределяет нагрузку на начальном контуре внедрения», — отметил Евгений Лящук, лидер направления «Сбер2B Автоматизация».