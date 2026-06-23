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В России впервые начнут производить бионические протезы локтя

Группа компаний «Моторика» начнет производство первого российского бионического протеза локтя при поддержке Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Предприятие привлекло льготное финансирование по специальной адресной программе для малых технологических компаний в размере 1 млрд руб. Это позволит наладить выпуск новых изделий — модулей локтя — и обновленных версий протезов кисти, а также обеспечит развитие направлений остеоинтегративного экзопротезирования, адаптивной одежды и нейротехнологий, в частности — платформы очувствления протезов. Об этом CNews сообщили представители «Моторики».

Привлеченные льготные средства в «МСП Банке», который выступает оператором программы, позволят «Моторике» увеличить мощности производственной площадки в ОЭЗ «Технополис Москва», развивать производственный контур на базе «Завода специального оборудования» и расширить сеть центров восстановления мобильности в рамках реализации стратегии роста компании.

«За последние годы мы прошли путь от стартапа, который производил несколько десятков протезов в год, до технологической группы с выручкой более 7 млрд руб., собственными производственными площадками, сетью центров восстановления мобильности, направлением нейротехнологий. Сегодня наша задача — не просто увеличивать объемы производства, а формировать полноценную экосистему ассистивных технологий. Привлеченное финансирование позволит нам ускорить реализацию этой стратегии», — сказал председатель совета директоров МК АО «Группа Моторика», Андрей Давидюк.

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Бионический модуль локтя «Моторики»

Совместная программа Минэкономразвития России и Корпорации МСП для малых технологических компаний позволяет привлекать кредитные средства по ставке «ключ минус 7%» - на сегодняшний день это 7,25% годовых. Всего с 2022 г. льготное финансирование по программе получили более 400 предприятий на общую сумму 65,7 млрд руб.

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«Это очень показательный пример того, как малый и средний бизнес может не просто занимать освободившиеся ниши после ухода иностранных поставщиков, а фактически формировать индустрию. «Моторика» никогда не пыталась что-то заместить, они делали свой уникальный продукт, который был широко востребован и у нас в стране, и за ее пределами. Адресная поддержка таких компаний дает возможность им дальше масштабироваться, обеспечивая развитие уникальных и очень востребованных технологий для улучшения качества жизни тысяч людей, в том числе детей», — сказал Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета «МСП Банка».

Льготная программа реализуется Минэкономразвития России и Корпорацией МСП с апреля 2022 г. С 1 августа 2024 г. льготные кредиты по ней могут оформить исключительно малые технологические компании.

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