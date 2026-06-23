CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Первые кондиционеры Dreame поступили в продажу в России

Международный бренд техники для дома и персонального ухода Dreame объявил о старте продаж в России первых кондиционеров бренда — E-Wind25 и E-Wind30. Новинки выделяются технологиями объемного воздушного потока, очистки воздуха, интеллектуальным управлением и поддержкой стабильного обогрева при температуре до –20 °C. Линейки представлены в версиях 9K, 12K и 18K для помещений разной площади. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Ранее компания уже развивала направление климатической техники, представив очистители воздуха и свою первую модель безлопастного вентилятора Dreame MF10. Новые кондиционеры стали очередным шагом в развитии экосистемы интеллектуальных устройств Dreame для современного дома.

В новых E-Wind25 и E-Wind30 Dreame делает акцент не только на охлаждении и обогреве помещения, но и на более комфортном распределении воздушного потока, интеллектуальном управлении и поддержании более чистого воздуха в доме.

drim_700.jpg

Пресс-служба Dreame
Первые кондиционеры Dreame поступили в продажу в России
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

Линейка E-Wind25 ориентирована на домашнее использование и сочетает энергоэффективность, тихую работу и базовый интеллектуальный климат-контроль. E-Wind30 предлагает более высокую производительность, усиленный воздушный поток и более премиальный пользовательский опыт для просторных помещений и пользователей, чувствительных к качеству микроклимата.

В России Dreame E-Wind25 и E-Wind30 уже доступны в версиях 9K, 12K и 18K в фирменном магазине бренда на Ozon. Рекомендованная розничная цена Dreame E-Wind25 составит от 41,99 тыс. руб. до 74,99 тыс. руб. в зависимости от модели, а Dreame E-Wind30 — от 48,99 тыс. руб. до 84,99 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Банки сдают позиции. Миллионы россиян все активнее пользуются наличными

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

Денис Тюменцев: Инженер с ИИ заменит инженера без ИИ

Власти поручат «Почте России» решить проблему спама в почтовых ящиках

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще