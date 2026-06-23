«Неоскан» представила рентгеновскую систему досмотра 100100S с туннелем 1000 х 1000 м

Ассортимент досмотрового оборудования «Неоскан» пополнила однопроекционная рентгенотелевизионная установка (интроскоп) 100100S для досмотра багажа и грузов. Модель оснащена увеличенным туннелем размером 1000 × 1000 мм, что позволяет использовать интроскоп для багажа как небольших, так и крупных габаритов, а также почтовых отправлений и различных грузов. При этом устройство имеет сравнительно компактные размеры и обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения, необходимое для выявления опасных и запрещенных предметов, а для повышения эффективности обнаружения в модели имеется встроенный ИИ. В числе дополнительных преимуществ интроскопа – наличие камер видеонаблюдения на входе и выходе из туннеля и на рабочем столе оператора.

Широкие возможности применения делают интроскоп «Неоскан 100100S» востребованным как на различных объектах транспортной инфраструктуры, так и в логистической сфере. Устройство может использоваться для досмотра багажа, грузов, почтовых отправлений и других объектов, требующих контроля. Сертификат соответствия требованиям ПП РФ №969 позволяет устанавливать интроскоп для багажа 100100S на объектах транспортной инфраструктуры, включая аэропорты, железнодорожные вокзалы, станции метрополитена, транспортно-логистические комплексы и другие объекты, где необходимо обеспечить высокий уровень транспортной безопасности.

Удобство эксплуатации обеспечивает продуманная организация рабочего места и конструкция интроскопа. Так, интроскоп для багажа «Неоскан 100100S» оснащен столом оператора с двумя мониторами, что позволяет эффективно контролировать рентгеновские изображения и другие параметры системы. Низкое расположение конвейера интроскопа облегчает интеграцию дополнительных систем подачи и разгрузки грузов, а также упрощает работу с тяжелыми объектами. Следует отметить, что на рабочем месте оператора имеется дополнительная камера для аутентификации оператора и расширения возможностей визуального контроля.

Встроенные технологии искусственного интеллекта расширяют возможности оборудования и помогают повысить эффективность проверок. Новый интроскоп для багажа «Неоскан 100100S» автоматически анализирует рентгеновские изображения и способен распознавать до 35 типов опасных и запрещенных предметов. Интеллектуальные алгоритмы помогают оператору быстрее оценивать содержимое багажа и грузов, сокращают время принятия решений и способствуют повышению качества досмотра. Кроме того, функцию наложения объектов на фактическое изображение можно использовать в процессе обучения операторов.

Средства визуального контроля дополняют возможности рентгеновского досмотра. Для этого интроскоп оснащен камерами, которые позволяют контролировать зону досмотра, отслеживать перемещение багажа через установку и сопоставлять объекты с сопровождающими их пассажирами или посетителями. С помощью камер видеонаблюдения интроскоп для багажа 100100S помогает операторам следить за движением потока багажа на досмотровом участке, оперативно реагировать на нестандартные ситуации и в целом повышать эффективность проведения досмотровых мероприятий.

Новый интроскоп для багажа 100100S от «Неоскан» уже доступен для клиентов «АРМО-Системы».