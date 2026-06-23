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Не технологии, а доверие: «Первый Бит» выяснил, как российский бизнес выбирает облачных провайдеров в 2026 году

Интегратор «Первый Бит» (облачный сервис «БИТ.Cloud») определил актуальные факторы выбора облачной инфраструктуры для систем «1С», основные боли аудитории и потенциальные точки роста для поставщиков облаков. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Около 90% представителей бизнеса назвали бесперебойность работы главным фактором в выборе облачного поставщика. При этом технические характеристики инфраструктуры стали значимым критерием менее чем для 10% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие представители 15 компаний из сфер бухгалтерского аутсорсинга, торговли, логистики, производства и услуг совокупной численностью более 500 человек.

Результаты опроса показывают, что большинство компаний сегодня относится к облаку не как к технологическому инструменту, а как к сервисной услуге. Поэтому основными критериями выбора становится стабильность работы, бесперебойный доступ к системе, быстрое реагирование службы поддержки и снижение операционных рисков.

Сильнее всего эти тенденции отразились на бухгалтерском сегменте.

«Практически все представители бухгалтерских компаний и аутсорсинговых служб отмечали, что для них критически важны доступность системы в отчетные периоды, сохранность данных и возможность удаленной работы сотрудников», – сказала Product Marketing Manager сервиса «БИТ.Cloud» компании «Первый Бит» Дарья Назимова.

Более половины компаний переносят ИТ-инфраструктуру в облако не из-за технических ограничений, а в связи с ростом бизнеса. Переход на облачную модель респонденты объясняют увеличением числа сотрудников, развитием филиальной сети, запуском новых направлений и ростом объема данных.

Удовлетворенность клиентов облачным провайдером чаще всего зависит от качества сопровождения. Порядка 80% назвали скорость реакции специалистов и качество поддержки одним из ключевых факторов для продолжения сотрудничества с поставщиком услуг.

Среди основных рисков, которые беспокоят компании, лидируют потеря данных, простои и зависимость от отдельных специалистов. Так, 90% участников исследования говорили о рисках остановки бизнес-процессов значительно чаще, чем о стоимости используемых решений.

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Участники опроса отметили, что рынок облачных сервисов постепенно переходит от конкуренции инфраструктур к конкуренции сервисных моделей. Для бизнеса становится важнее не то, где расположен сервер, а то, насколько предсказуемо работают критически важные процессы, и кто несет ответственность за результат.

«Самым неожиданным выводом исследования стало то, что клиенты практически не говорят про облако как технологию. Большинство интервью были посвящены вопросам стабильности работы, отчетности, доступности данных и снижению рисков. Сегодня компании покупают не серверы и вычислительные мощности, а уверенность в том, что бизнес-процессы не остановятся в самый неподходящий момент», — сказала Дарья Назимова.

Исследование также подтвердило высокий потенциал развития поставщиками действующей клиентской базы. Половина участников опроса рассказывали о стоящих перед ними задачах в области резервного копирования, информационной безопасности, интеграций и автоматизации процессов, однако не связывали их решение с текущим поставщиком облачных услуг.

Результаты опроса показывают, что рынок облачных сервисов для «» постепенно смещается от конкуренции технологий к конкуренции сервисных моделей. Компании всё реже выбирают поставщика по характеристикам инфраструктуры и всё чаще оценивают его способность обеспечивать стабильную работу бизнеса.

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Сегодня ключевыми факторами становятся качество поддержки, ответственность за результат, предсказуемость затрат и снижение рисков простоев. Именно эти критерии всё чаще определяют выбор клиентов на рынке облачных сервисов.


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