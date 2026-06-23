«Наносемантика» внедрила речевые технологии в антифрод-систему АКБ «Энергобанк»

«Наносемантика», российский разработчик решений на основе нейросетей, реализовала проект по интеграции технологий распознавания и синтеза речи в антифрод-систему АКБ «Энергобанк». Решение направлено на автоматизацию обработки инцидентов в голосовом канале и повышение оперативности взаимодействия с клиентами при выявлении подозрительных операций.

АКБ «Энергобанк» ‒ один из крупных региональных коммерческих банков Республики Татарстан, основанный в 1989 г. Банк предоставляет обширный спектр услуг корпоративным клиентам, предприятиям малого и среднего бизнеса, а также частным лицам. Региональная сеть банка насчитывает 28 офисов в Республике Татарстан, Москве, Ульяновске, Самаре и Уфе.

В условиях роста числа мошеннических операций, связанных с использованием банковских карт и дистанционных сервисов, ключевым элементом антифрод-процессов становится не только выявление подозрительных транзакций, но и оперативное подтверждение их легитимности. Традиционно эти задачи выполняются сотрудниками контакт-центра, что при росте количества операций и пропорциональном увеличении количества инцидентов приводит к росту нагрузки, увеличению времени реакции и операционных затрат.

В рамках проекта «Наносемантика» внедрила собственные решения по распознаванию и синтезу речи: NLab Speech ASR (Automatic Speech Recognition) и NLab Speech TTS (Text-to-Speech). Технологии развернуты в контуре заказчика (on-premise), что обеспечивает соблюдение требований информационной безопасности и исключает передачу персональных данных за пределы инфраструктуры банка.

Архитектура объединит антифрод-систему банка, телефонную инфраструктуру и речевые технологии в единую интеграционную среду. Это позволит автоматизировать значительную часть типовых коммуникаций с клиентами: голосовой робот осуществляет первичное взаимодействие, фиксирует ответы и передает результаты в антифрод-систему.

Сабина Спирина, генеральный директор компании «Лаборатория Наносемантика», сказала: «Сегодня в антифроде критически важны скорость и качество общения с клиентом. Речевые технологии позволяют автоматизировать значительную часть взаимодействий, сохраняя при этом привычный и удобный голосовой формат. Этот проект наглядно показывает, как цифровизация помогает банкам быстрее реагировать на инциденты, снижать нагрузку на команды и улучшать клиентский опыт».

В ближайшее время АКБ «Энергобанк» планирует запустить сервис «Вторая рука». Его цель ‒ снизить риски проведения мошеннических операций за счёт дополнительного подтверждения транзакций от определенной суммы уполномоченным лицом, которого клиент самостоятельно назначает. В работе сервиса также задействовано решение «Наносемантики», обеспечивающее надежную коммуникацию по телефонному каналу с уполномоченными лицами.