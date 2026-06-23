«М.видео» инвестирует 9 млрд руб. в 2026 г. в развитие ИТ-инфраструктуры, цифровых продуктов, искусственного интеллекта, запуск нового сайта и приложения

«М.видео» в рамках реализации стратегии развития планирует инвестировать около 9 млрд руб. в 2026 г. в развитие ИТ-инфраструктуры, цифровых продуктов, искусственного интеллекта и автоматизацию ключевых бизнес-процессов, а также нового сайта и мобильного приложения с измененной технологической начинкой и обновленным дизайном. Инвестиции направлены на дальнейшую цифровую трансформацию компании, повышение эффективности операционной деятельности и развитие клиентских сервисов. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Генеральный директор «М.видео» Владислав Бакальчук: «Технологии становятся не поддерживающей функцией, а одним из ключевых факторов конкурентоспособности бизнеса. Невозможно построить успешную платформу на старом “движке”, поэтому мы вкладываем около 9 млрд руб. в развитие ИТ-инфраструктуры, цифровых продуктов, искусственного интеллекта и автоматизацию ключевых процессов. Эти инвестиции позволят нам продолжить развитие технологической платформы, модернизацию внутренних систем, совершенствование логистической инфраструктуры и клиентских сервисов, а также ускорить вывод новых решений на рынок. Отдельное внимание мы уделяем развитию сайта и мобильного приложения «М.видео», которые являются важнейшими точками взаимодействия с миллионами клиентов. Мы продолжаем работать над повышением производительности, персонализацией пользовательского опыта и внедрением интеллектуальных сервисов на базе искусственного интеллекта. Сегодня ИИ уже помогает нам автоматизировать создание и наполнение карточек товаров, повышать качество поиска, поддерживать процессы разработки и тестирования, а также решать широкий круг внутренних задач. Мы видим значительный потенциал дальнейшего развития этих технологий и рассматриваем их как один из важных драйверов эффективности бизнеса и повышения качества клиентского опыта».

Сегодня «М.видео» переходит от этапа базовой цифровизации к следующему уровню технологического развития — системной автоматизации и роботизации бизнес-процессов. Компания последовательно развивает новую технологическую платформу, обеспечивающую устойчивость, гибкость и высокую скорость внедрения изменений. За последние время «М.видео» реализовала ряд масштабных проектов, включая создание собственного ИТ-контура для трансграничной торговли и интеграции с международными партнерами, развитие микросервисной архитектуры, модернизацию клиентских платформ и логистических систем, запуск новых процессов разработки и поэтапную замену критически важных монолитных решений современными распределенными системами.

Существенная часть инвестиций будет направлена на развитие цифровых продуктов для клиентов. Компания планирует масштабное обновление сайта и мобильного приложения «М.видео», включая развитие персонализированного клиентского опыта, совершенствование поиска и рекомендаций, повышение производительности сервисов, обновление дизайна, а также внедрение новых инструментов для покупателей и партнеров маркетплейса.

«М.видео» также продолжит развитие решений на базе искусственного интеллекта. Компания уже использует технологии ИИ для автоматизации создания и наполнения карточек товаров, повышения качества поисковой выдачи, анализа данных и поддержки внутренних бизнес-процессов. В дальнейшем применение искусственного интеллекта будет расширяться как в клиентских сервисах, так и во внутренних операционных процессах.

Отдельное внимание уделяется развитию логистической инфраструктуры и технологической платформы маркетплейса. Компания продолжает совершенствовать системы управления складской логистикой и обработкой заказов, развивать инфраструктуру модели DBS, расширять возможности для партнеров и повышать эффективность взаимодействия между всеми участниками экосистемы.

Реализуемые изменения формируют технологический фундамент следующего этапа развития «М.видео» как масштабируемой платформы, объединяющей розничную сеть, маркетплейс, логистические и сервисные решения.