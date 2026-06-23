Минсельхоз России и АО «ГЛОНАСС» расширяют сотрудничество по внедрению цифровых технологий в АПК

В Минсельхозе России состоялась встреча министра сельского хозяйства Оксаны Лут с генеральным директором АО «ГЛОНАСС» Алексеем Райкевичем. Стороны обсудили совместную работу по внедрению в агропромышленный комплекс цифровых технологий и сервисов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», включая созданную по поручению Президента России единую систему идентификации беспилотного транспорта. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Использование современных решений в области навигации и связи открывает новые возможности для повышения эффективности сельхозпроизводства, развития беспилотной техники, точного земледелия и автоматизации производственных процессов. Сегодня навигационные сервисы уже являются неотъемлемой частью работы аграриев. Они применяются при использовании автопилотируемых машин, агродронов, картографировании полей и проведении высокоточных агротехнологических операций.

«Для нас принципиально важно, чтобы такие решения приносили реальную пользу: упрощали отчетные и контрольные процедуры, повышали прозрачность работы бизнеса и позволяли принимать решения на основе фактических данных. Аграрии должны четко понимать, зачем им подключаться к таким системам и что они получают взамен», – сказала Оксана Лут.

По итогам совместной работы Минсельхоза России и АО «ГЛОНАСС» уже достигнут ряд практических результатов. В частности, на финальной стадии находится подготовка соглашения об информационном взаимодействии между Минсельхозом России и АО «ГЛОНАСС». Документ позволит обеспечить обмен данными для учета и применения беспилотных авиационных систем и самоходной техники с элементами автопилотирования. В настоящее время также формируется план интеграции информационных систем Министерства и государственной автоматизированной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Наши российские решения от онлайн-мониторинга, идентификации агродронов до систем траекторного управления, уже готовы к масштабному внедрению в реальном секторе. Мы видим высокий запрос со стороны аграриев на современные отечественные продукты. Совместная работа с Министерством сельского хозяйства и ведущими предприятиями отрасли позволяет выйти на новый уровень цифровой трансформации агропромышленного комплекса. Внедрение российских навигационных технологий и систем автовождения повысит эффективность и прозрачность процессов, обеспечит технологический суверенитет», – сказал Алексей Райкевич.

Отдельное внимание уделяется использованию технологий на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» в животноводстве. Рассматривается возможность применения беспилотных систем и трекеров для мониторинга и учета поголовья мелкого рогатого скота. В рамках этого направления предполагается отдельно проработать две задачи: контроль маршрутов передвижения отар и подсчет поголовья.

Продолжается взаимодействие с Россельхознадзором по вопросам применения данных системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для совершенствования контрольно-надзорной деятельности в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Кроме того, развивается международное направление сотрудничества. Совместно с АО «ГЛОНАСС» ведется работа по продвижению российских беспилотных агротехнологий на Африканском континенте. Проект способствует развитию экспортного потенциала российских цифровых решений для сельского хозяйства.