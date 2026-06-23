Медиалогия представила ФОКУС на CNews Forum: система мониторинга для цифровых лидеров
18 июня на CNews Forum «Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» компания Медиалогия представила ФОКУС — систему визуализации информационного поля для руководителей, принимающих стратегические решения.
ФОКУС: единое информационное пространство для первых лиц
В условиях растущего объема данных руководителю все сложнее оперативно отслеживать ключевые события, репутационные риски и динамику информационного поля. ФОКУС решает эту задачу: система в автоматическом режиме агрегирует публикации из СМИ и социальных сетей, группирует их по событиям и отображает в формате, адаптированном для ежедневной работы топ-менеджера.
В отличие от традиционных мониторинговых инструментов, ФОКУС отображает не поток публикаций, а структурированную картину инфополя с акцентом на значимые события, критические риски и персонализированные темы, которые важны конкретному руководителю.
Сценарии применения в корпоративной среде
На демонстрации были показаны три ключевых сценария:
- Автоконтроль повестки — автоматическая сборка утреннего дайджеста без участия аналитика
- Отслеживание критических событий — оперативное обнаружение публикаций, требующих реакции
- Персонализированные темы — настройка под конкретного руководителя или направление бизнеса
CNews Forum «Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» — отраслевое мероприятие для руководителей, отвечающих за цифровую трансформацию и ИТ-стратегию крупных компаний и госорганов. Участие в форуме стало первым публичным выходом ФОКУС перед профильной аудиторией заказчиков цифровых решений.
«ФОКУС — это live-экран для руководителя, на котором показывается не поток публикаций, а картина инфополя. Для PR-службы это особенно важно: система помогает показать руководителю, как отрабатываются ключевые темы и где уже виден результат коммуникаций», — Инесса Бармина, директор по развитию Медиалогии.