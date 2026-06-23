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GreenData расширила возможности OLAP и настройки пользовательских сценариев

Обновленная версия low-code платформы GreenData упрощает работу с аналитикой, объектами системы и пользовательскими сценариями. Теперь у пользователей появилась возможность открывать карточки объектов непосредственно из OLAP-представлений, работать с модальными окнами через события экранных форм, а также использовать расширенные инструменты управления пользовательскими сессиями и лицензиями при авторизации. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Так, в OLAP-представлениях теперь можно открывать карточки объектов прямо из таблицы отчета и сразу переходить к работе с данными без поиска нужного экземпляра в других разделах системы. Для настройки такого сценария в карточке куба появилась вкладка «Открытие карточек экземпляров». Бизнес-администратор может выбрать факт, для которого будет доступен переход, указать поле с идентификатором объекта, настроить визуал карточки и способ ее открытия. Для разных фактов допускается настройка отдельных сценариев.

После активации механизма в OLAP-представлении появляется кнопка открытия карточки объекта. Пользователь может не только просматривать информацию, но и вносить изменения непосредственно в карточке. После сохранения данные автоматически синхронизируются с OLAP-представлением без обновления страницы. Такой подход позволяет сократить количество переходов между разделами системы и быстрее переходить от анализа показателей к работе с конкретными объектами.

Кроме того, в платформе появился новый механизм открытия объектов через модальные окна в событиях экранных форм. Он позволяет автоматизировать пользовательские сценарии и выводить дополнительную информацию непосредственно в процессе работы с объектом. Например, при регистрации обращения система может автоматически проверить наличие контактов с совпадающим номером телефона и предложить пользователю выбрать нужного заявителя в модальном окне.

Настройка выполняется в алгоритмах событий экранных форм. Для определения параметров открытия используется функция GetCardOpenedArg, для отображения объекта в модальном окне – функция ShowModal, а для обработки результата после закрытия формы – функция CardClosedResult. Благодаря этому администраторы могут выстраивать более сложные сценарии взаимодействия между объектами и автоматизировать последовательность действий пользователей без разработки дополнительного интерфейса.

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Еще одно обновление касается управления пользовательскими сессиями при авторизации. В алгоритмах появились новые функции для получения списка активных сессий, завершения отдельных или всех сессий пользователя, получения параметров лицензии и принудительного ограничения авторизации. Это позволяет компаниям реализовывать собственные правила контроля доступа и использования лицензий в зависимости от внутренних требований.

Например, организация может автоматически анализировать количество активных пользователей, завершать неиспользуемые сессии и освобождать лицензии для новых сотрудников. При этом после повторной авторизации пользователь возвращается на страницу, на которой работал ранее. Дополнительно все завершения сессий, выполненные через алгоритмы, фиксируются в аудите системы, что обеспечивает прозрачность и контроль действий администраторов.

«Мы продолжаем развивать платформу таким образом, чтобы пользователи могли выполнять больше операций непосредственно в рамках привычного рабочего сценария, без лишних переходов между разделами и дополнительной ручной обработки данных, – сказала Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData. – Возможность открывать и редактировать объекты прямо из OLAP-представлений, настраивать модальные сценарии через экранные формы и гибко управлять пользовательскими сессиями помогает быстрее адаптировать приложения под реальные бизнес-процессы и требования корпоративных ИТ-служб».

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