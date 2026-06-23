ГК Softline и ГК «Аквариус» объединяют усилия для обеспечения технологической независимости госсектора и предприятий

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и ГК «Аквариус», российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений, подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно развивать проекты, направленные на обеспечение технологической независимости и цифровизацию государственных организаций, промышленных предприятий и коммерческих структур. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

В рамках партнерства «Софтлайн Решения» и ГК «Аквариус» планируют адаптировать совместные продукты под конкретные отраслевые задачи и объединять компетенции для обеспечения потребностей государственных и корпоративных заказчиков. Сотрудничество предполагает поставку программно-аппаратных комплексов, построение комплексных инфраструктурных решений на оборудовании Aquarius, а также внедрение и техподдержку со стороны компании «Софтлайн Решения».

Важным направлением взаимодействия станет импортозамещение оборудования и ПО, в том числе в сегментах работы с критической информационной инфраструктурой, интеллектуального управления контентом и цифровизации бизнес-процессов.

«Сотрудничество с ГК “Аквариус” направлено на решение наиболее актуальных задач, которые стоят перед российскими предприятиями и госсектором. Речь идет о безопасной цифровой трансформации и технологической независимости: соответствующие проекты компания “Софтлайн Решения” реализует по всей стране. Объединяя нашу экспертизу с компетенциями партнера, мы комплексно закроем потребности заказчиков в части оборудования и ПО, в том числе на объектах с самыми строгими требованиями к защите критической информационной инфраструктуры», – отметил Александр Минин, генеральный директор компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Совместная работа с “Софтлайн Решениями” нацелена на предоставление заказчикам предварительно отлаженных ИТ-систем. За счет совместного тестирования совместимости оборудования “Аквариуса” и ПО партнера клиенты смогут сократить сроки внедрения и избежать типичных интеграционных проблем», – сказал Аркадий Соколов, член Правления, коммерческий директор ГК «Аквариус».