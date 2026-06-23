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Автономный грузовик впервые в России совершил 700-километровую поездку из Москвы в Санкт-Петербург без вмешательства человека

Роботрак — грузовой автономный автомобиль «Яндекса» — совершил заезд из Москвы в Санкт-Петербург полностью в автономном режиме, без какого-либо вмешательства человека. Тягач ехал с прицепом, а маршрут проходил по трассе М-11 «Нева» — его общая протяженность составила около 700 км. Водитель-испытатель находился в кресле, но не участвовал в управлении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Поездку снимали камеры, расположенные снаружи роботрака и в салоне. «Яндекс» опубликовал два видео с камер: 8-часовую полную запись без склеек и короткий ролик с ключевыми моментами.

На протяжении всего пути роботрак вела система управления на базе ИИ, разработкой которой занимается команда автономного транспорта и роботов «Яндекса». Под контролем системы грузовик опережал более медленный транспорт, объезжал зоны ремонтных работ и миновал пункты взимания платы. Единственная остановка была плановой — регламент предписывал водителю-испытателю сделать перерыв и отдохнуть.

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М-11 — скоростная трасса с плотным потоком машин, поэтому маневры на скорости около 90 км/ч, с которой двигается роботрак, требуют точного расчета. Искусственный интеллект «Яндекса» анализирует скорость и траектории автомобилей вокруг, прогнозирует их поведение и выбирает момент для маневра с учетом тормозного пути груженого тягача.

«Яндекс» ведет разработку систем автономного управления с 2017 г. Грузовики компании уже выполняют коммерческие перевозки для российских ритейлеров и логистических компаний по трассам М-4, М-11 и ЦКАД.

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