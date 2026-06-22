Trouver запускает серию мясорубок MG

Trouver расширяет линейку кухонной техники и представляет серию электромясорубок MG. Начальная модель серии называется MG10, а старшая с расширенными возможностями MG20. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

Для Trouver запуск серии — логичное продолжение развития кухонной линейки. Бренд расширяет экосистему бытовой техники, предлагая устройства, которые помогают экономить время на ежедневных задачах и делают приготовление пищи более комфортным.

MG10 оснащена двигателем мощностью 2200 Вт и перерабатывает до 2,2 кг мяса в минуту. Этого достаточно для большинства рядовых блюд: фарш для ужина, начинка для пельменей, домашний паштет. MG20 работает на 2500 Вт и поддерживает два скоростных режима работы и может перерабатывать до 2,5 кг мяса в минуту — для объёмных заготовок, сложных рецептов и большого количества порций.

Пресс-служба Trouver Trouver запускает серию мясорубок MG

Оба прибора защищены от перегрева — если нагрузка становится слишком большой, двигатель отключается автоматически.

В обеих моделях есть система реверса — она избавляет от необходимости разбирать устройство, если внутри застряло мясо.

В MG10 управление реализовано через кнопку включения и отдельную кнопку реверса.

В MG20 скорость и реверс управляются единым поворотным регулятором: между режимами можно переключаться не прерывая работу.

Также в MG20 предусмотрен отсек для встроенного хранения насадок, чтобы не занимать лишнее пространство в кухонных шкафах.

Обе мясорубки поставляются с насадкой для приготовления колбас и насадкой для кеббе — ближневосточных котлет на шпажке. MG10 комплектуется двумя перфорированными дисками (5 и 6 мм), MG20 — уже тремя (3, 5 и 7 мм).

Обе модели выполнены в узнаваемом дизайне Trouver — лаконичный серебристый корпус, который легко очищается и вписывается в большинство интерьеров. Алюминиевая конструкция с пластиковыми вставками устойчива к механическим нагрузкам и не скользит по столешнице.

Весит MG10 всего 2,55 кг — ее легко убирать в шкаф и доставать при необходимости. MG20 весит 4,21 кг, поэтому для удобства перемещения на корпусе предусмотрена специальная металлическая ручка.

MG10 и MG20 уже доступны к покупке на «Яндекс Маркете» и в сети магазинов DNS: MG10 по цене от 6,45 тыс. руб., MG20 по цене от 8,2 тыс. руб.