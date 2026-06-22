T2 улучшил покрытие в курортных зонах Ставропольского края

T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в популярных туристических и оздоровительных локациях Ставропольского края. Компания провела технические работы вблизи востребованных мест отдыха, улучшив качество связи перед началом активного сезона отпусков и путешествий. Об этом CNews сообщили представители T2.

Модернизация охватила достопримечательности и оздоровительные зоны курортов Кавказских Минеральных Вод. Так, в Пятигорске оператор расширил покрытие вблизи термальных источников – Народных и Сероводородных ванн, а также у озера Провал, гротов Печорина и Лермонтова, санаториев «Родник», «Галерея Палас» и «Пятигорье». Кроме того, Т2 усилил сеть на территории популярных локаций для прогулок и отдыха – парков Городской в Минеральных Водах, Победы в Ставрополе, Курортный в Железноводске, а также в центральной части Ессентуков.

Проведенные технические работы позволят обеспечить устойчивую работу сети во время активного туристического сезона, когда в регион приезжают множество путешественников, чтобы познакомиться с природными и культурными достопримечательностями Ставропольского края.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2: «Кавказские Минеральные Воды много лет остаются местом, куда приезжают за новыми впечатлениями, оздоровлением и возможностью сменить привычный ритм жизни. Здесь уникальные природные ресурсы сочетаются с богатыми традициями и инфраструктурой для отдыха. Наша задача – сделать так, чтобы технологии органично дополняли комфортный отдых в регионе. Поэтому при развитии сети мы делаем особый упор на популярные туристические и санаторно-курортные локации, обеспечивая высокий уровень мобильного сервиса Т2 для всех, кто живет и отдыхает в Ставропольском крае. Для нас это часть системной работы по усилению инфраструктуры в одном из самых востребованных курортных регионов России».