CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Софтлайн Решения» оснастила московский колледж симуляторами БПЛА

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект по оснащению учебного класса одного из московских колледжей современным симулятором беспилотных авиационных систем. Решение позволит студентам безопасно отрабатывать навыки пилотирования и выполнять отраслевые задачи в виртуальной среде, повышая свою конкурентоспособность на рынке труда. Проект усиливает кадровый потенциал госсектора: выпускники смогут применять БПЛА для аэросъемки, мониторинга строительных площадок и обследования инфраструктуры

В рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» колледжу нужно было в сжатые сроки закупить комплекс ПО для учебных классов, включая симулятор БПЛА, объединив все позиции в одну закупку. Туда вошло 27 разных программных продуктов и баз данных, что требовало не только глубокой экспертизы ИТ-поставщика в каждом сегменте, но и способности координировать поставки.

Сначала специалисты компании «Софтлайн Решения» детально разобрали техническое задание заказчика, определили необходимых вендоров и подготовили коммерческое предложение. Когда колледж инициировал конкурсную процедуру, «Софтлайн Решения» приняла в нем участие и была выбрана благодаря исчерпывающей экспертизе в заявленных технологиях и опыту реализации аналогичных проектов. После победы в конкурсе был обеспечен контроль поставки лицензий UAVProf Drone Simulator и взаимодействие с вендором для адаптации решения под ИТ-инфраструктуру учебного заведения.

UAVProf Drone Simulator – это ПО, предназначенное для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Решение включает 24 отраслевые миссии — от базовых маневров до сложных задач, таких как аэрофотосъемка и обработка сельскохозяйственных культур. В симуляторе есть более 20 моделей цифровых двойников беспилотных воздушных судов от крупнейших российских и зарубежных производителей и 6 детализированных виртуальных карт, территория которых достигает размеров 20×20 км. Это позволяет студентам отрабатывать навыки в максимально приближенным к реальности условиях.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

«Этот проект – пример того, как глубокая экспертиза помогает создавать эффективное партнерство. Вместе с вендором мы оснастили учебное заведение в полном соответствии с нормативами. Колледж доказал востребованность своей учебной программы, получил финансирование, а мы со своей стороны обеспечили исполнение – от подготовки технической документации до организации поставок. Готовность отвечать на каждый запрос и брать на себя ответственность за результат делает “Софтлайн Решения” тем партнером, которому доверяют сложные и нестандартные задачи», – сказал Вячеслав Скрыпник, ведущий менеджер группы по отраслевому развитию кибербезопасности компании «Софтлайн Решения» (входит в ГК Softline).

«Внедрение симулятора решает несколько ключевых задач для современного образования. Во-первых, это безопасное и эффективное развитие практических навыков. Студенты осваивают пилотирование и отрабатывают сложные сценарии – от аэрофотосъемки до оказания первой медицинской помощи – без риска повредить дорогостоящее оборудование. Во-вторых, это прямая инвестиция в конкурентоспособность выпускников. Опыт работы на цифровых двойниках реальных дронов в проработанных виртуальных мирах делает их востребованными специалистами, готовыми к решению отраслевых задач с первого дня работы», – сказал генеральный директор UAVProf Денис Кириков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?

Банки сдают позиции. Миллионы россиян все активнее пользуются наличными

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Власти поручат «Почте России» решить проблему спама в почтовых ящиках

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще