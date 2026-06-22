«Софтлайн Решения» оснастила московский колледж симуляторами БПЛА

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект по оснащению учебного класса одного из московских колледжей современным симулятором беспилотных авиационных систем. Решение позволит студентам безопасно отрабатывать навыки пилотирования и выполнять отраслевые задачи в виртуальной среде, повышая свою конкурентоспособность на рынке труда. Проект усиливает кадровый потенциал госсектора: выпускники смогут применять БПЛА для аэросъемки, мониторинга строительных площадок и обследования инфраструктуры

В рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» колледжу нужно было в сжатые сроки закупить комплекс ПО для учебных классов, включая симулятор БПЛА, объединив все позиции в одну закупку. Туда вошло 27 разных программных продуктов и баз данных, что требовало не только глубокой экспертизы ИТ-поставщика в каждом сегменте, но и способности координировать поставки.

Сначала специалисты компании «Софтлайн Решения» детально разобрали техническое задание заказчика, определили необходимых вендоров и подготовили коммерческое предложение. Когда колледж инициировал конкурсную процедуру, «Софтлайн Решения» приняла в нем участие и была выбрана благодаря исчерпывающей экспертизе в заявленных технологиях и опыту реализации аналогичных проектов. После победы в конкурсе был обеспечен контроль поставки лицензий UAVProf Drone Simulator и взаимодействие с вендором для адаптации решения под ИТ-инфраструктуру учебного заведения.

UAVProf Drone Simulator – это ПО, предназначенное для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Решение включает 24 отраслевые миссии — от базовых маневров до сложных задач, таких как аэрофотосъемка и обработка сельскохозяйственных культур. В симуляторе есть более 20 моделей цифровых двойников беспилотных воздушных судов от крупнейших российских и зарубежных производителей и 6 детализированных виртуальных карт, территория которых достигает размеров 20×20 км. Это позволяет студентам отрабатывать навыки в максимально приближенным к реальности условиях.

«Этот проект – пример того, как глубокая экспертиза помогает создавать эффективное партнерство. Вместе с вендором мы оснастили учебное заведение в полном соответствии с нормативами. Колледж доказал востребованность своей учебной программы, получил финансирование, а мы со своей стороны обеспечили исполнение – от подготовки технической документации до организации поставок. Готовность отвечать на каждый запрос и брать на себя ответственность за результат делает “Софтлайн Решения” тем партнером, которому доверяют сложные и нестандартные задачи», – сказал Вячеслав Скрыпник, ведущий менеджер группы по отраслевому развитию кибербезопасности компании «Софтлайн Решения» (входит в ГК Softline).

«Внедрение симулятора решает несколько ключевых задач для современного образования. Во-первых, это безопасное и эффективное развитие практических навыков. Студенты осваивают пилотирование и отрабатывают сложные сценарии – от аэрофотосъемки до оказания первой медицинской помощи – без риска повредить дорогостоящее оборудование. Во-вторых, это прямая инвестиция в конкурентоспособность выпускников. Опыт работы на цифровых двойниках реальных дронов в проработанных виртуальных мирах делает их востребованными специалистами, готовыми к решению отраслевых задач с первого дня работы», – сказал генеральный директор UAVProf Денис Кириков.