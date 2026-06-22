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SL Soft fabricaONE.AI развивает семантический поиск и интеллектуального помощника в платформе Citeck

Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) объявила о выходе новой версии AI Low-Code-платформы Citeck, входящей в кластер SL Soft Flow. Обновление направлено на развитие инструментов искусственного интеллекта, повышение скорости доступа к корпоративным знаниям и упрощение повседневной работы пользователей, что отвечает стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Citeck — ИИ-платформа для автоматизации бизнес-процессов, управления корпоративными документами и создания цифровых сервисов. Она позволяет строить решения для электронного документооборота, интеграционных сценариев, автоматизации отраслевых процессов, а также создавать приложения на базе low-code технологий. На ее основе разработана линейка продуктов для цифровизации бизнеса, объединенных в кластер SL Soft Flow.

В релизе появился семантический поиск и индексация документов, позволяющие находить нужную информацию по смыслу запроса даже без точного совпадения ключевых слов. Это ускоряет доступ к данным и сокращает время на поиск информации.

Расширены возможности интеллектуального помощника. Теперь он использует семантический поиск по корпоративной базе знаний и документации платформы, помогает получать ответы по текущим BPMN-процессам, поддерживает создание специализированных ИИ-агентов и экспорт истории чата. Также помощник получил адаптивный интерфейс для удобной работы на компьютерах, планшетах и смартфонах.

Для повышения эффективности коммуникаций представлено расширение, которое автоматически записывает встречи в Yandex Telemost, расшифровывает разговор и формирует краткое резюме, сохраняя результаты в Citeck и связывая их с проектами или сделками.

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В инструментах управления проектами расширены возможности диаграммы Ганта. Пользователи могут создавать задачи и этапы непосредственно на диаграмме, настраивать зависимости между ними и выбирать удобный масштаб отображения данных — от часов до лет. Также в платформе появились инструменты для работы с иерархическими структурами.

Среди других обновлений — возможность делать комментарий обязательным для отдельных решений в BPMN-процессах, сохранение локальных артефактов в виде приложений, гибкая настройка идентификаторов журналов, генерация документов по шаблонам, а также упрощение серверного развертывания и администрирования в контейнерах Docker с помощью серверного ланчера Citeck.

«Мы последовательно развиваем Citeck как единую платформу для автоматизации бизнес-процессов и управления корпоративными знаниями. В новом релизе особое внимание уделено интеллектуальному поиску и ИИ-инструментам, которые помогают сотрудникам быстрее находить нужную информацию, эффективнее работать с процессами и сокращать время на выполнение рутинных задач», — отметил Антон Иванов, управляющий директор Citeck, SL Soft fabricaONE.AI.

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