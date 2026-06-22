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Промышленная роботизация в ритейле: «Автомакон» внедрил флот роботов на РЦ «Лемана Про»

«Автомакон», российский разработчик и поставщик решений в области робототехники, объявил о завершении первого этапа проекта по оснащению распределительного центра «Северная Звезда» сетевого ритейлера «Лемана Про» автономными транспортными устройствами. Площадь распределительного центра, расположенного в Московской области, достигает 140 тыс. кв. метров. Об этом CNews сообщили представители «Автомакон».

Техническая часть проекта

Основой нового решения стали десять автономных роботов модели АК 2000-2, предназначенные для транспортировки тяжелых грузов общим весом до 2 тонн. Основная задача роботов — обеспечение эффективной передачи грузов между ключевыми зонами склада: приемкой, складским хранилищем и зоной отгрузки готовой продукции. Спецификой данного проекта является большая протяженность маршрутов, которая составляет 400-600 метров (туда и обратно).

Управляющим флотом выступает собственный программный комплекс WCS Automacon, разработанный группой инженеров «Автомакона». Система полностью интегрирована с системой управления складом (WMS) «Лемана Про», что позволяет осуществлять оперативный контроль всех этапов логистики и формировать единую структуру принятия управленческих решений.

Главная особенность проекта заключается в отказе от традиционного разделения рабочей зоны для сотрудников и роботов. Нет необходимости создавать специальные «стерильные» участки и устанавливать искусственные преграды. Вместо этого создана гибкая структура совместной работы людей и роботов, что исключает возникновение конфликтов и сбоев в процессе. Чтобы исключить риски столкновений и повреждений груза, инженеры разработали специальный модуль интеллектуального маневрирования, позволяющий роботам самостоятельно определять препятствия и менять маршруты без потери скорости и качества доставки.

Продуктивность роботов и производственные показатели

По итогам испытаний достигнута производительность до 60 паллет в час на длинных маршрутах, подтверждая заложенные показатели при расчете проекта. Внедрение FMR-роботов улучшило логистический поток и поспособствовало более эффективному движению грузов внутри распределительного центра.

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Кроме того, созданы четыре специальных зарядных станции, работающих в автоматическом режиме. Теперь техника заряжается сама, без участия обслуживающего персонала, что увеличивает продолжительность активной работы и общую доступность роботов.

Статус проекта и дальнейшие перспективы

На данном этапе специалисты занимаются заключительными пусконаладочными работами по интеграции решения в последнюю функциональную зону распределительного центра. Запуск полноценного коммерческого режима состоялся в I квартале 2026 г. Одним из преимуществ архитектуры проекта является возможность последующего постепенного увеличения числа роботов без прекращения действующих операций.

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