CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил LTE в центре Маркова

Жители Маркова в Иркутской области получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 130 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» запустили в центральной части поселка дополнительное телеком-оборудование, что позволило равномерно распределить нагрузку на сеть и ускорить передачу интернет-данных в локации, где с началом летнего сезона возросло потребление трафика. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новую базовую станцию установили в самом центре Маркова – рядом с жилым микрорайоном Николов Посад и дачными кооперативами. Улучшения работы сети почувствовали владельцы участков в товариществах Березняки, Домостроитель, Содружество, Овощевод, Птица и других СНТ.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

Летом население садоводств значительно возрастает, а вместе с этим и нагрузка на сеть. Так, с наступлением теплой погоды, подходящей для загородного отдыха, в этой локации объем голосовых звонков увеличился на 20% относительно начала года, а интернет-трафик – на 17%. Новая инфраструктура позволила равномерно распределить нагрузку, повысить надежность сети и разогнать скорости интернета до 130 Мбит/с.

«Для нас важно, чтобы абоненты, живя в небольших населенных пунктах или отправляясь за город на свои дачные участки, могли в любой момент воспользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами и без проблем связаться с близкими. Улучшение связи в Маркова — лишь часть большой работы по развитию сети, проводимой к летнему сезону. Ранее мы усилили 4G‑покрытие в дачном массиве рядом с ангарским поселком Стеклянкой», — отметил директор «МегаФона» в Иркутской области Дмитрий Бобков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Эксперты прогнозируют в 2026 году рост российского рынка корпоративного ПО до 277 миллиардов

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

Разработчика оштрафовали на 100 млн за низкие продажи системы выявления паники у россиян

«Диасофт» обновил цифровые сервисы ЦИПР-2026 на базе решения Digital Q.Events

Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще