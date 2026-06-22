CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

БСПБ и Smart Engines ускорили доступ к банковским услугам в офисах банка

Банк «Санкт-Петербург» ускорил доступ к банковским услугам в офисах, внедрив систему распознавания документов от Smart Engines. Теперь при расчетно-кассовом обслуживании и других клиентских операциях печатные данные паспортов России извлекаются автоматически менее чем за одну секунду с помощью российского ИИ. Промышленная скорость решения достигает 125 документов в секунду, что позволило сделать обслуживание одинаково быстрым по всей сети отделений Банка, а это 70 офисов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Банк «Санкт-Петербург», обслуживающий более 2,4 млн клиентов и 62 тыс. компаний, масштабировал технологию все офисы. Это позволило добиться единого высокого уровня клиентского сервиса во всей сети отделений Банка. Система Smart Engines автоматически извлекает данные из основного разворота паспорта и страницы с пропиской – достаточно поднести документ к камере устройства, после чего система мгновенно распознает печатные данные, необходимые для фронт-офисных сценариев.

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях
Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях Импортонезависимость

Ключевое преимущество системы Smart Engines – сочетание скорости, надежности и качества распознавания данных без необходимости применять GPU (графический процессор). Внедрение помогло банку увеличить пропускную способность отделений, ранее ограниченную ручным вводом. В отличие от облачных сервисов, технология работает локально, не передавая изображения и данные во внешние системы, что исключает задержки и гарантирует безопасность обработки данных внутри ИТ-контура банка.

«Банк «Санкт-Петербург» является одной из крупнейших частных кредитных организаций России, и нам требовалось самое передовое решение для автоматизации ввода паспортных данных во всей сети офисов. Smart Engines – единственная технология на рынке, которая обеспечивает распознавание паспортов Российской Федерации с требуемым качеством. Внедрение полностью оправдало наши ожидания: пропускная способность отделений выросла как при работе с новыми, так и с действующими клиентами, а работа с документами стала быстрой и удобной даже в часы пиковой нагрузки», – сказал директор Дирекции развития банковских технологий Банка «Санкт-Петербург» Виталий Некрасов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Банки сдают позиции. Миллионы россиян все активнее пользуются наличными

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Власти поручат «Почте России» решить проблему спама в почтовых ящиках

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще