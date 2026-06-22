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Банк «Аверс» перешел на платформу Directum RX при поддержке «МайТэк»

АО Банк «Аверс» завершил миграцию с Directum 5 на платформу Directum RX. Работы на проекте выполнила компания «МайТэк». Об этом CNews сообщили представители Directum.

Банк «Аверс» с 2014 г. использует решения Directum для цифровизации делопроизводства. Переход с системы Directum 5 на платформу Directum RX дал возможность пересмотреть ключевые бизнес-процессы, повысить их прозрачность и управляемость.

Результаты миграции

Ускорено принятие решений. Ежедневно в организации создается более 500 документов и выполняется свыше 400 задач. Теперь они не «зависают» на промежуточных этапах, а руководители в реальном времени видят статус любой операции. Внедрение автоматических маршрутов согласования и умных правил назначения ответственных исключает задержки и рутинные уточнения.

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Сохранены исторические данные. Одно из главных опасений при смене системы — потеря документов, связей между ними, прав доступа. На новую платформу перенесли объемную базу данных, накопленную с 2014 г. Миграция архива обеспечила преемственность документооборота без технологических разрывов.

Повышена прозрачность процессов. В ходе проекта оптимизировали более 50 регламентных процедур. Каждый этап движения документа или заявки теперь фиксируется в системе. Эти меры повышают исполнительскую дисциплину, упрощают внутренний контроль и аудит.

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