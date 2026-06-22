AUXO и FineBI покажут ИИ-агентов в аналитике: вебинар 02 Июля

02 Июля 2026 года в 11:00 МСК состоится вебинар «Новое поколение BI с ИИ-агентами: платформа DORA + FineBI». Мероприятие проводят AUXO, официальный партнер FineBI в России, и компания FanRuan, разработчик платформы.

Ключевая тема — переход от классических дашбордов к ИИ-агентам. Платформа DORA, дополнительный ИИ-модуль FineBI, позволяет создавать цифровых сотрудников, которые самостоятельно анализируют данные, формируют отчеты, отслеживают отклонения и предупреждают о рисках.

На вебинаре зрители увидят живое демо: ИИ-агентам поставят задачи на русском языке, и они выполнят их в реальном времени. Также разберут устройство платформы, профили агентов, модель безопасности внутри контура компании и превью утилиты переноса из Power BI.

Спикер — Вадим Шилак, руководитель проектов по внедрению BI в AUXO.

Участие бесплатное. Зарегистрированные участники получат возможность подать заявку на ранний доступ к платформе DORA на тестовых стендах AUXO.

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