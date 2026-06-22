«1С:Предприятие» помогло «Приволжскому окружному медицинскому центру» ФМБА России усилить контроль за движением лекарств и использованием бюджетных средств

«1С:Первый Бит» автоматизировал работу ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России. Интегрированная информационная система создана на основе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» и отраслевого решения собственной разработки на платформе «1С:Предприятие». Оптимизировано управление финансами, персоналом, коечным фондом и аптеками в десятках медучреждений Нижегородской области. Обеспечен оперативный обмен данными с ГИС «Электронный бюджет» и медицинской информационной системой «Ариадна». Улучшилось финансовое планирование, усилен контроль за расходованием бюджетных средств и движением лекарственных препаратов. Руководство своевременно получает консолидированную аналитическую отчетность и может контролировать работу подразделений в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «1С».

ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России — крупное федеральное бюджетное учреждение здравоохранения, подведомственное Федеральному медико-биологическому агентству. В состав центра входят ключевые медицинские организации Нижнего Новгорода: клинические больницы, поликлиники, консультативно-диагностические клиники, а также центр трансплантации и органного донорства, мобильный госпиталь и три филиала в Нижегородской и Ярославской областях.

В центре одновременно ведутся и медицинская и хозяйственная деятельность. В числе ключевых задач — управление медицинскими услугами, коечным фондом, аптеками, автотранспортом и специализированным оборудованием; учет питания больных и персонала с калькуляцией блюд, меню-требованиями и списанием продуктов; кадровый учет и расчет заработной платы большого штата медицинских и вспомогательных сотрудников, планирование и исполнение бюджета с учетом источников финансирования.

Ранее для учета и управления в учреждении использовались разрозненные информационные системы. Бухгалтерский учет, управление складом, учет питания, ГСМ и договоров были организованы специализированной программе на базе «1С:Предприятия». Для кадрового учета и расчета зарплаты применялась «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения». Для планирования работы подразделений, а также планово-экономического учета и финансового планирования использовались электронные таблицы и отдельные документы. При этом кадровый учет и расчет зарплаты были слабо связаны с финансовым планированием: не было единой сквозной аналитики по фонду оплаты труда, ставкам, источникам финансирования и бюджетным ограничениям. На подготовку консолидированной аналитической отчетности для руководства уходило много времени. Обмен данными с ГИС «Электронный бюджет» вызывал сложности — данные подразделений не были унифицированы, типового функционала использующихся систем не хватало для интеграции. Интеграция с медицинской информационной системой «Ариадна» тоже требовала доработок.

Учреждению стала необходима новая информационная система, которая помогла бы объединить учет лекарственного обеспечения, питания, ГСМ, имущества и кадров, обеспечила сквозную бюджетную и управленческую аналитику, включая консолидированную финансовую отчетность, отчетность по фонду оплаты труда клинико-экспертной деятельности и т.д.

Партнером по проекту стала компания «1С:Первый Бит» в Нижнем Новгороде (офис пл. Революции). Для создания интегрированной информационной системы были выбраны: «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» — для бухгалтерского и налогового учета, управления складом и основными средствами, учета питания и ГСМ; «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» — для кадрового учета, расчета зарплаты и подготовки отраслевой отчетности по персоналу; отраслевое решение собственной разработки для планирования работы подразделений, финансового планирования, управления договорами и согласованием документов.

В ходе проекта было автоматизировано 140 рабочих мест. Выполнена интеграция решений, организован обмен данными с ГИС «Электронный бюджет» и медицинской информационной системой «Ариадна». Реализованы доработки с учетом отраслевой специфики учреждения, в частности, в «1С:Зарплата и управление государственным учреждением» учтены реальные кадровые сценарии медицинского центра: целевые и ученические договоры, льготные профессии, сложные схемы распределения заработка по источникам финансирования, детализированная тарификация и широкий пакет отраслевых кадровых и зарплатных отчетов. Кроме того, доработаны печатные формы трудовых договоров, дополнительных соглашений и приказов под форматы учреждения.

Ключевые итоги проекта

Учреждение получило интегрированную информационную систему, которая объединила работу подразделений. Данные по зарплате и налогам выгружаются из «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» в «1С:Бухгалтерия государственного учреждения». Регламентированная отчетность из бухгалтерской системы передается в ГИС «Электронный бюджет», аптечный учет синхронизирован с МИС «Ариадна», а в отраслевом решении собственной разработки формируется единая аналитическая основа для планирования и учета.

Исчезла зависимость от глубоко доработанной и сложной в сопровождении специализированной программы. Все задачи, включая экспорт в ГИС «Электронный бюджет» реализованы с использованием типового функционала. Отраслевые задачи (учет питания, ГСМ, аптека) — интегрированы в единый бухгалтерский контур, что повышает согласованной данных.

Оптимизирована работа планово‑экономической службы. Вместо ручного планирования и анализа в электронных таблицах планово‑экономический учет и финансовое планирование реализованы в отраслевом решении собственной разработки. В системе формируются и контролируются бюджеты доходов, расходов и движения денежных средств. Реализовано сценарное планирование бюджетов. План-фактный анализ доступен «из коробки» на уровне центров финансовой ответственности, статей оборотов, источников финансирования, что сокращает время подготовки управленческой отчетности. Организовано эффективное управление договорами и резервами средств, что позволяет контролировать исполнение обязательств в соответствии с планом.

Организован оперативный кадровый учет и расчет зарплаты с учетом особенностей медицинской отрасли. Автоматизированы распределение начислений и тарификация с разбивкой по источникам финансирования. В системе можно быстро сформировать пакет отраслевых отчетов: форма 30 «Сведения о медицинской организации», форма 65 «Сведения о хронических вирусных гепатитах», отчеты по стажу, образованию, уволенным и т.д. Реализована печать кадровых приказов, трудовых договоров и дополнительных соглашений по форматам учреждения.

Повысилась эффективность управления лекарственным обеспечением. Интеграция с МИС «Ариадна» позволяет автоматически формировать документы движения лекарственных средств. Сотрудники избавились от необходимости двойного ввода данных. Повысилась точность учета лекарств, улучшилось планирование поставок медикаментов.

Обеспечена надежная защита конфиденциальной информации. В системе настроена детальная ролевая модель доступа, реализованы: протоколирование действий и версионирование информации, механизмы резервного копирования и восстановления, соблюдены требования к хранению персональных данных с третьим уровнем защищенности.

Максим Балакин, начальник управления цифровой трансформации: «Внедрение интегрированной информационной системы на базе «1С» помогло нам сформировать единый цифровой контур, в котором отображаются все ключевые ресурсы — питание, лекарства, ГСМ, основные средства, трудовые ресурсы, бюджет. Сотрудники избавились от большого количество ручных расчетов, а руководство быстро получает консолидированную аналитику. Деятельность подразделений теперь четко скоординирована, усилен контроль за движением лекарственных средств и расходованием бюджета».