«Т-Мобайл» начинает работу в Амурской области

«Т-Мобайл» объявляет о запуске первого региона на инфраструктуре «Билайна». Им стала Амурская область. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

С запуском в Амурской области «Т-Мобайл» завершит региональную экспансию в Дальневосточном федеральном округе.

Получить подробную информацию об актуальных условиях тарифных планов в Амурской области, а также подключить «Т-Мобайл» можно на сайте или в мобильных приложениях «Т-Банка» и «Т-Мобайла». Абоненты смогут самостоятельно выбирать оптимальный набор услуг с помощью конструктора тарифов, а также подключить дополнительный уровень защиты от спама и мошенничества благодаря синергии защитных инструментов «Т-Мобайла» и «Т-Банка».

«В апреле 2026 мы объявили о старте стратегического партнерства «Т-Мобайла» и «Билайна» на рынке телекоммуникаций, а сегодня готовы рассказать о первом шаге этого сотрудничества — запуске в Амурской области. Это первый регион, где «Т-Мобайл» работает на инфраструктуре «Билайна». Продолжим и дальше совместно развивать покрытие сети «Т-Мобайла» и усиливать наше присутствие в разных регионах России», — сказал Владимир Любимов, генеральный директор «Т-Мобайла».