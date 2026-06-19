CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«Т-Мобайл» начинает работу в Амурской области

«Т-Мобайл» объявляет о запуске первого региона на инфраструктуре «Билайна». Им стала Амурская область. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

С запуском в Амурской области «Т-Мобайл» завершит региональную экспансию в Дальневосточном федеральном округе.

ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов
ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов Цифровизация

Получить подробную информацию об актуальных условиях тарифных планов в Амурской области, а также подключить «Т-Мобайл» можно на сайте или в мобильных приложениях «Т-Банка» и «Т-Мобайла». Абоненты смогут самостоятельно выбирать оптимальный набор услуг с помощью конструктора тарифов, а также подключить дополнительный уровень защиты от спама и мошенничества благодаря синергии защитных инструментов «Т-Мобайла» и «Т-Банка».

«В апреле 2026 мы объявили о старте стратегического партнерства «Т-Мобайла» и «Билайна» на рынке телекоммуникаций, а сегодня готовы рассказать о первом шаге этого сотрудничества — запуске в Амурской области. Это первый регион, где «Т-Мобайл» работает на инфраструктуре «Билайна». Продолжим и дальше совместно развивать покрытие сети «Т-Мобайла» и усиливать наше присутствие в разных регионах России», — сказал Владимир Любимов, генеральный директор «Т-Мобайла».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Разработчика оштрафовали на 100 млн за низкие продажи системы выявления паники у россиян

«Диасофт» обновил цифровые сервисы ЦИПР-2026 на базе решения Digital Q.Events

Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще