Рост стоимости простоя усиливает спрос на отказоустойчивость и сервисную поддержку ИТ-систем

Для бизнеса простой ИТ-систем становится все более чувствительным с точки зрения затрат. По данным CХ-исследования Центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех», проведенного на основе глубинных интервью со 180 заказчиками, 39% компаний сообщили, что за последний год стоимость часа простоя значительно выросла. Еще 35% указали, что она осталась на том же уровне, 14% отметили снижение благодаря внедрению резервных систем и процедур, а 12% затруднились с оценкой. Рост стоимости простоя может быть связан как с большей зависимостью бизнеса от бесперебойной работы цифровых сервисов, так и с усложнением восстановления на фоне стареющего оборудования, неоднородной инфраструктуры и сокращения вендорской поддержки. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

На ближайшие два года главным вызовом компании называют высокие затраты на замену устаревших систем: на это указали 58% респондентов. Речь идет не только о закупке нового оборудования и ПО, но и о сопутствующих расходах — перестройке архитектуры, проверке совместимости, миграции сервисов, обновлении регламентов и обучении команд. Еще 25% в качестве вызова указали операционные сложности при эксплуатации отечественных решений, а 17% — резкий рост стоимости поддержки зарубежной инфраструктуры.

В связи с этим бизнес чаще выбирает гибридную стратегию в отношении поддержки ИТ-ландшафта: часть систем замещают, часть продолжают поддерживать, а часть переносят в облако. Такой подход используют около 50% компаний, это помогает распределить нагрузку на бюджеты и текущие процессы. В условиях, когда быстро обновить весь ландшафт невозможно, приоритет смещается в сторону мер, которые позволяют снизить риск отказов и сократить время восстановления. Наиболее эффективными способами респонденты назвали создание запасной инсталляционной базы на всех уровнях инфраструктуры — 46%, причем это может быть собственный склад ЗИП или партнерский, а также разработку детальных планов и регламентов аварийного восстановления — 32%. Таким образом, бизнес делает ставку не только на модернизацию, но и на поддержание работоспособности уже действующей среды.

В этих условиях растет запрос на более глубокое сопровождение инфраструктуры, особенно если речь идет о системах, по которым больше не оказывается вендорская поддержка.

«По мере усложнения ИТ-ландшафта и роста стоимости простоев сервисная поддержка перестает быть только функцией реагирования на сбои. Согласно исследованию, заказчики все выше ценят не только скорость и экспертизу, но и проактивность, запрос на нее вырос на 25% год к году. Также важна способность сервисного партнера комплексно вести инфраструктуру, упрощая управление ИТ-ландшафтом и снимая часть нагрузки с внутренних команд. Многие заказчики сегодня ожидают, что сервисный партнер будет относиться к их инфраструктуре как к своей собственной и так же глубоко понимать ее устройство, зависимости и критичные точки», – сказала Наталия Сляднева, руководитель Центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех».