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Российский разработчик ИИ-продуктов перешел на платформу «Сфера»

ИТ-компания «Делов», разработчик ИИ-агентов для автоматизации бизнес-процессов, перешла на платформу производства ПО «Сфера» от ИТ-холдинга «Т1».

«Делов» создает сервис для управления операционными задачами в реальном времени. Он помогает автоматически назначать ответственных, контролировать сроки, фиксировать цифровой след действий и предупреждать об отклонениях. В продукте также есть ИИ-агенты, которые могут брать на себя часть действий в рамках заданных бизнес-процессов.

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Переход на «Сферу» позволяет «Делов» объединить ключевые этапы разработки ИИ-сервисов, включая работу с кодом, документами, согласованиями и выпуском обновлений. Для таких продуктов особенно важно, чтобы изменения проходили в управляемой среде: это помогает контролировать доступы, видеть историю доработок, снижать риски при релизах и повышать безопасность самого продукта. Компания будет использовать ключевые модули платформы: «Сфера.Согласования», «Сфера.Документы», «Сфера.Портал разработки», «Сфера.Код», «Сфера.CI/CD», «Сфера.ДиЛ» и «Сфера.Ядро».

«Разработка ИИ-сервисов требует зрелого инженерного процесса. Когда все необходимые инструменты находятся в едином контуре, у команды меньше “слепых зон”. Становится проще контролировать качество и снижать риски для безопасности продукта. Сфера помогает выстроить такой процесс и сделать выпуск новых функций более предсказуемым», — отметил Сергей Полиненко, владелец платформы производства ПО «Сфера».

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