На калужские дачи привезли высокоскоростной интернет «МегаФона»

Улучшенная голосовая связь и уверенный 4G-сигнал стали доступны дачникам Калужской области. К лету 2026 г. инженеры «МегаФона» расширили зону LTE-покрытия и укрепили сеть сразу в нескольких загородных районах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые скорости мобильного интернета появились в четырех точках: в Терентьево, Спас-Загорье и Маклино рядом с Малоярославцем, а также в деревне Передоль Жуковского округа. Специалисты установили здесь дополнительные базовые станции, которые работают одновременно на низких, средних и высоких частотах, благодаря чему сеть не боится перегрузок, а сигнал широко расходится по территории и сохраняет скорости до 40 Мбит/c.

Садоводам и огородникам стало проще решать повседневные дела вдали от города, например, участвовать в голосованиях СНТ на «Госуслугах», оплачивать ЖКХ в банковских приложениях, оформлять доставку дров или заказывать семена и саженцы на маркетплейсах. Оставаться на связи с близкими помогут обновленные звонки по технологии VoLTE — звук теперь проходит по сетям 4G, отчего соединение с собеседником проходит быстрее и стабильнее, а голос слышно на порядок лучше.

«Спрос на качественную мобильную сеть за городом постоянно растет, причем формируют его не только калужане, но и жители соседних регионов, которые ценят возможность отдохнуть от суеты мегаполиса. Мы реагируем на этот спрос и в течение всего года планомерно усиливаем сеть в селах, деревнях и СНТ, чтобы к лету дачники могли наслаждаться природой, и вместе с тем оставаться на связи», — отметил директор «МегаФона» в Калужской области Дмитрий Сенигов.