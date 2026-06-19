CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорит интернет на «Пикнике Афиши»

«МегаФон» обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом десятки тысяч гостей фестиваля «Пикник Афиши», который пройдет 20 июня в2026 г. музее-заповеднике «Коломенское». Стабильный сигнал даже в часы наивысшей нагрузки поможет сохранить передвижная базовая станция, которая уже работает на территории опен-эйра. Об этом CNews сообщил представители «МегаФон».

Мобильная базовая станция размещена на базе автомобиля Ford Transit и может работать автономно благодаря дизель-генератору, без подключения к внешним электросетям. Оборудование установлено на составной мачте высотой 13 метров. Решение позволит обеспечить гостей фестиваля средней скоростью 130 Мбит/с, что даст возможность публиковать фото и видео, делиться впечатлениями в мессенджерах, вести прямые трансляции и оставаться на связи с друзьями и близкими в течение всего мероприятия даже в часы высокой нагрузки.

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд
Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Разработчика оштрафовали на 100 млн за низкие продажи системы выявления паники у россиян

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА

«Диасофт» обновил цифровые сервисы ЦИПР-2026 на базе решения Digital Q.Events

Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще