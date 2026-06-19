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Интеллектуальная цифровая система умного здания и квартиры MR Smart внедрена в небоскребе «Феймос» в Москве

Стандарт единой цифровой среды MR Smart, объединяющий инженерные решения, элементы умного здания и современные технологии управления жилым пространством квартир, внедрен в жилом небоскребе «Феймос» в Москве. Частью этого решения стала экосистема «Яндекса», которая выступает основой решений интеллектуальной цифровой системы умного здания и квартиры MR Smart. Об этом CNews сообщили представители MR.

Цифровые сервисы «Яндекса», внедренные в стандарт, позволяют жителям отчасти взаимодействовать с системами умного здания — заказывать временные пропуска для гостей и разрешения на проезд автомобилей такси. Концепция умной квартиры строится вокруг идеи технологичного и автономного жилья, в котором цифровые сервисы становятся частью повседневной жизни резидентов.

Важное место в интеллектуальной цифровой системе умного дома занимает «Яндекс Станция Мини 3 Про» с базовой станцией, в которую встроен датчик углекислого газа. В интеллектуальной системе умного дома управление климатом выходит на первый план. Датчик углекислого газа — один из элементов системы, запускающий сценарии автоматизации и заботящийся о здоровье жителей.

Резиденты самостоятельно могут мониторить показатели микроклимата, температуры, влажности, уровня углекислого газа и управлять освещением в квартире. Также есть возможность настраивать индивидуальные сценарии использования пространства. Управление доступно в приложении умного дома с «Алисой». Кроме того, запускать сценарии можно и голосовой командой — с помощью умных колонок «Яндекс Станций» с ИИ-ассистентом «Алисой» или в приложении в смартфоне.

Кроме устанавливаемого в квартирах оборудования в конце июне — начале июля 2026 г. жителям планируется передать 539 подарочных боксов «Умная квартира Яндекс» — одной из важных частей концепции умной квартиры MR Smart. В состав комплекта входят устройства для создания полноценной системы умного дома.

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

Центральным элементом станет «Яндекс Станция Мини 3 Про» со встроенным Zigbee-хабом и возможностью голосового управления даже при отсутствии интернета. Устройство поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, а также позволяет объединять различные элементы в единую экосистему. Также в набор включены датчики открывания дверей, окон, движения и освещения, температуры, влажности, уровня углекислого газа, работающие по беспроводному протоколу Zigbee.

MR Smart предусматривает возможность использования хаба от «Яндекса» для управления бытовой техникой, требующей обычного инфракрасного пульта, включая телевизоры и кондиционеры. Устройства можно включать, выключать и настраивать как удаленно через приложение, так и с помощью голосовых команд.

В комплект, устанавливаемый генеральным подрядчиком в квартире, также входят скрытые одно- и двухканальные умные реле, позволяющие интегрировать освещение в систему умного дома без замены стандартных выключателей. Жители смогут управлять освещением голосом, через мобильное приложение или по заранее заданным сценариям — например, автоматически включать свет утром или выключать его при отсутствии движения в помещении.

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