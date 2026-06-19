Интеллектуальная цифровая система умного здания и квартиры MR Smart внедрена в небоскребе «Феймос» в Москве

Стандарт единой цифровой среды MR Smart, объединяющий инженерные решения, элементы умного здания и современные технологии управления жилым пространством квартир, внедрен в жилом небоскребе «Феймос» в Москве. Частью этого решения стала экосистема «Яндекса», которая выступает основой решений интеллектуальной цифровой системы умного здания и квартиры MR Smart. Об этом CNews сообщили представители MR.

Цифровые сервисы «Яндекса», внедренные в стандарт, позволяют жителям отчасти взаимодействовать с системами умного здания — заказывать временные пропуска для гостей и разрешения на проезд автомобилей такси. Концепция умной квартиры строится вокруг идеи технологичного и автономного жилья, в котором цифровые сервисы становятся частью повседневной жизни резидентов.

Важное место в интеллектуальной цифровой системе умного дома занимает «Яндекс Станция Мини 3 Про» с базовой станцией, в которую встроен датчик углекислого газа. В интеллектуальной системе умного дома управление климатом выходит на первый план. Датчик углекислого газа — один из элементов системы, запускающий сценарии автоматизации и заботящийся о здоровье жителей.

Резиденты самостоятельно могут мониторить показатели микроклимата, температуры, влажности, уровня углекислого газа и управлять освещением в квартире. Также есть возможность настраивать индивидуальные сценарии использования пространства. Управление доступно в приложении умного дома с «Алисой». Кроме того, запускать сценарии можно и голосовой командой — с помощью умных колонок «Яндекс Станций» с ИИ-ассистентом «Алисой» или в приложении в смартфоне.

Кроме устанавливаемого в квартирах оборудования в конце июне — начале июля 2026 г. жителям планируется передать 539 подарочных боксов «Умная квартира Яндекс» — одной из важных частей концепции умной квартиры MR Smart. В состав комплекта входят устройства для создания полноценной системы умного дома.

Центральным элементом станет «Яндекс Станция Мини 3 Про» со встроенным Zigbee-хабом и возможностью голосового управления даже при отсутствии интернета. Устройство поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, а также позволяет объединять различные элементы в единую экосистему. Также в набор включены датчики открывания дверей, окон, движения и освещения, температуры, влажности, уровня углекислого газа, работающие по беспроводному протоколу Zigbee.

MR Smart предусматривает возможность использования хаба от «Яндекса» для управления бытовой техникой, требующей обычного инфракрасного пульта, включая телевизоры и кондиционеры. Устройства можно включать, выключать и настраивать как удаленно через приложение, так и с помощью голосовых команд.

В комплект, устанавливаемый генеральным подрядчиком в квартире, также входят скрытые одно- и двухканальные умные реле, позволяющие интегрировать освещение в систему умного дома без замены стандартных выключателей. Жители смогут управлять освещением голосом, через мобильное приложение или по заранее заданным сценариям — например, автоматически включать свет утром или выключать его при отсутствии движения в помещении.