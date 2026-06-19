ГК Softline и Deeray расширяют стратегическое партнерство в сфере ИИ-аналитики клиентских коммуникаций

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Deeray, российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для омниканальной аналитики диалоговых и однонаправленных коммуникаций, объявляют о переходе к новому этапу активного сотрудничества. Платформа Deeray дополнит портфель услуг ГК Softline по работе с речевой аналитикой, предложив клиентам инструменты для работы с речевой и текстовой аналитикой. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Хотя партнерство компаний длится уже несколько лет, именно сейчас, на фоне пикового спроса на рынке, стороны приняли решение масштабировать взаимовыгодное взаимодействие. Для ГК Softline это возможность обеспечить своих клиентов надежной и технологичной системой речевой аналитики, а для Deeray – возможность масштабировать свое присутствие на рынке и укрепить позиции среди корпоративных заказчиков.

Deeray представляет собой платформу глубокой ИИ-аналитики клиентских коммуникаций (речевой и текстовой). Программный продукт предназначен для омниканальной аналитики диалоговых и однонаправленных коммуникаций – звонков, чатов, электронной почты, отзывов и форм обратной связи. Он позволяет автоматически выявлять проблемы и потребности клиентов, классифицировать коммуникации, отслеживать скрипты и чек-листы, анализировать качество общения с использованием ИИ-технологий. Платформа Deeray является полностью импортонезависимой и включена в Единый государственный реестр российского ПО.

«Компания Deeray представлена на рынке более семи лет, и ее решение зарекомендовало себя как надежное и технологичное. Платформа вендора отличается богатой функциональностью: разработчики создали собственную технологию на основе семантического анализа (причинно-следственных связей) и интегрировали ее с большими языковыми моделями. Это дает возможность гибко настраивать и адаптировать решение под специфические потребности заказчиков. В связи с этим мы рады объявить о начале активного партнерства», – отметила Анна Агапова, менеджер по развитию бизнеса ГК Softline.

«Наша технология работает на уровне глубокого понимания самого языка. Это обеспечивает проведение многомерного анализа коммуникаций, позволяя выявлять проблемы на каждом этапе взаимодействия с клиентами и принимать управленческие решения, напрямую влияющие на рост прибыли и операционной эффективности бизнеса. Сотрудничество с ГК Softline является отличным инструментом для привлечения новых клиентов. На недавней встрече со специалистами Softline мы уже обсудили конкретные шаги для дальнейшего развития наших партнерских отношений», – сказал Дмитрий Щербаков, генеральный директор Deeray.