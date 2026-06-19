«Домá»: 60% россиян без домового сообщества хотели бы видеть его в своем доме

Эксперты «Домá» (входит в группу компаний «Сбер2B») опросили жителей многоквартирных домов и сравнили, как за год изменилось отношение россиян к домовым сообществам. Исследование показало, что в 2026 г. 42% респондентов сообщили об отсутствии домового сообщества в своем доме, тогда как в 2025 г. так ответили 49% жителей. Среди тех, у кого такого сообщества нет, 60% опрошенных хотели бы видеть его у себя, годом ранее аналогичная доля составляла 52%. Об этом Cnews сообщили представители «Домá».

Исследования проводились с 1 марта по 1 июня 2025 г. и с 1 марта по 1 июня 2026 г. В каждом этапе приняли участие по 2 тыс. жителей из разных регионов России.

В 2026 г. о наличии домового сообщества сообщили 58% респондентов, годом ранее этот показатель составлял 51%. Доля тех, кто считает такое сообщество активным и сплоченным, выросла с 14% в 2025 г. до 20% в 2026 г. О нейтральном формате с редкими и поверхностными контактами сообщили 38% опрошенных, год назад так описывали ситуацию 37% жителей. При этом 42% респондентов отметили, что сообщество в доме формально существует, однако регулярного общения и заметной совместной активности в нем почти нет. В 2025 г. такой ответ дали 49% жителей.

Среди жителей, у которых в доме нет домового сообщества, в 2026 г. 60% респондентов сказали, что хотели бы его появления. В 2025 г. так ответили 52% опрошенных. Из числа тех, кто хотел бы видеть такое сообщество в своем доме, 73% ответивших сообщили о готовности участвовать в его жизни. Годом ранее этот показатель составлял 66%.

У тех, в чьем доме уже есть домовое сообщество, в 2026 г. 31% респондентов сообщили, что хотели бы большей активности и числа форматов соседского общения, тогда как в 2025 г. так отвечали 27% жителей. В этой группе заметно изменились и предпочтения по самим форматам. Доля тех, кто выбирает дворовые праздники и встречи, выросла с 19% до 34%, интерес к совместным занятиям спортом увеличился с 24% до 27%, а интерес к прогулкам с соседями с 11% до 18%. При этом желание совместно выгуливать домашних животных за год сократилось с 13% до 11%. Реже стали выбирать и встречи с соседями вне дома, включая совместные походы в кафе и рестораны, с 33% до 10%.

Более заметной стала и личная включенность жителей в жизнь дома. В 2026 г. 16% респондентов сообщили, что активно участвуют в жизни домового сообщества, обсуждают вопросы дома, помогают организовывать встречи и регулярно включаются в общение с соседями. В 2025 г. так отвечали 12% жителей. Самой распространенной моделью участия по-прежнему остается периодическое включение. В 2026 г. его отметили 49% опрошенных, годом ранее – 45%. На этом фоне доля жителей, которые почти не участвуют в жизни сообщества, сократилась с 43% до 35%.

В вопросе о каналах взаимодействия по-прежнему лидирует онлайн-формат, однако за год заметно вырос интерес к сочетанию чатов и личного общения. В 2026 г. 50% респондентов сообщили, что взаимодействуют с соседями только через чаты, в то время как в 2025 г. этот показатель составлял 58%. Только в офлайн-форматах участвуют 11% жителей, в 2025 г. так отвечали 12% опрошенных. Одновременно выросла доля тех, кто совмещает оба формата. В 2026 г. так ответили 39% жителей, в то время как в 2025 г. 30% респондентов выбирали такой сценарий.

«Рост интереса к домовым сообществам связан с потребностью людей в опоре и горизонтальных связях. Для жителей возрастает ценность среды, где можно быстрее получить информацию, обсудить общий вопрос и почувствовать, что рядом есть люди с похожим опытом. Поэтому соседское сообщество все чаще воспринимается как пространство взаимной поддержки, которое помогает жителям лучше ориентироваться в повседневных вопросах и сильнее включаться в то, что происходит вокруг них», – сказал исполнительный директор «Домá» Дмитрий Чирков.