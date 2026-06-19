Biplanum усиливает экспертизу в импортозамещении BI: стратегическое партнерство со «Сбер2B»

Системный интегратор Biplanum (ООО «Бипланум») и компания «Сбер2B» (ООО «Сбер2В»), заключили партнерское соглашение. Biplanum получил статус авторизованного партнера с правом продажи лицензий, внедрения и сопровождения платформы бизнес-аналитики «Навигатор BI». Об этом CNews сообщили представители Biplanum.

Сотрудничество направлено на ускорение импортозамещения западных BI-систем в крупных корпоративных сегментах и среднем бизнесе. Накопленный опыт специалистов Biplanum позволяет предлагать клиентам архитектуру современного аналитического ландшафта на базе «Навигатор BI» с подстройкой под отраслевую специфику.

«Навигатор BI» – аналитическая платформа, изначально создававшаяся для обработки и визуализации больших объемов данных внутри экосистемы Сбербанка, а затем выведенная на внешний рынок. Платформа включена в Реестр отечественного ПО и совместима с российскими ОС и СУБД.

Одна из особенностей «Навигатора BI» – встроенные ИИ-агенты (технология GenBI) на основе собственной LLM GigaChat. Пользователь вводит запрос текстом или голосом на русском или английском языке, а встроенный ИИ-агент самостоятельно находит нужные метрики и строит визуализацию. Время получения результата занимает всего несколько секунд. В свежем релизе «Навигатора BI» была добавлена возможность интеграции с другими популярными LLM моделями.

При этом платформа умеет работать не только с числами, но и с неструктурированными документами: отвечать на вопросы, извлекая информацию из PDF-файлов (RAG поиск), суммаризировать протоколы и создавать описания к дашбордам.

Для крупных организаций с жесткими требованиями к разграничению доступа «Навигатор BI» предлагает зрелую ролевую модель. В системе предусмотрены гибкая настройка политик доступа, реализовано делегирование прав, поддержка временных позиций с территориальной и иной привязкой, а также правила автоматизации, которые назначают права динамически – на основе должности, подразделения, региона и/или других атрибутов пользователя. Это позволяет выстроить полностью управляемую аналитическую среду.

Если стандартных типов визуализации недостаточно, на помощь приходит low-code конструктор визуализаций. Аналитик может собрать уникальный виджет без привлечения разработчиков. Это закрывает большинство запросов на кастомные отчеты без покупки отдельных расширений и дорогостоящей заказной разработки, тем самым снижая стоимость владения продуктом (TCO).

Важным плюсом «Навигатора BI» перед другими отечественными BI-платформами является встроенная self-service аналитика. Пользователи могут самостоятельно работать с данными, а функция генерации виджетов по шаблону на основе набора данных позволяет быстро создавать однотипные отчеты.

Интерфейс автоматически адаптируется под любое устройство – от рабочего компьютера до смартфона или планшета на базе iOS или Android – без потери функциональности. Руководитель может открыть полноценный дашборд с телефона и продолжить работать так же, как и за рабочим столом.

Дополнительно платформа интегрирована со «СберИндекс.Про» – актуальной макроэкономической статистикой, которой нет в других BI-системах: данные о потребительской и предпринимательской активности, динамика цен на недвижимость, доходы и расходы населения. Для руководителей регионов и топ-менеджеров крупного бизнеса это возможность принимать решения на основе актуальной рыночной картины, не дожидаясь выхода периодических отчетов.

«Для наших клиентов «Навигатор BI» закрывает две задачи одновременно: замещение западных BI-платформ и выход на новый уровень работы с данными за счет генеративного ИИ и гибкой настройки визуализаций. Продукт уже зарекомендовал себя на высоких нагрузках, что важно при запуске проектов у заказчиков с повышенными требованиями к производительности и безопасности. Мы выстроили полноценную практику внедрения — от проектирования архитектуры данных до разработки дашбордов и обучения пользователей», — отметил Игорь Фролов, управляющий директор ООО «Бипланум».

«Партнерство с Biplanum — это пример того, как «Навигатор BI» развивается через экспертизу интеграторов, глубоко укорененных в отраслевой специфике заказчиков. Мы создавали платформу для работы с большими данными в условиях реальной корпоративной среды, и сегодня видим, что этот опыт востребован далеко за пределами экосистемы Сбера. Совместно с Biplanum мы сможем предложить рынку не просто замену зарубежных платформ, а полноценную аналитическую среду с генеративным ИИ, гибкой ролевой моделью и интеграцией с макроэкономическими данными в реальном времени», — сказал Денис Козицкий, лидер направления, «Сбер2B ИИ».