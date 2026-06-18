VK Tech и Ленинградский зоопарк займутся поддержкой исследовательских проектов в природной среде

VK Tech и Ленинградский зоопарк заключили соглашение о сотрудничестве. Вендор обеспечит облачную инфраструктурную поддержку исследовательских проектов зоопарка, направленных на изучение и сохранение биоразнообразия в естественной среде обитания. Об этом CNews сообщили представители VK.

Ленинградский зоопарк — одно из старейших научно-просветительных учреждений России — ведет активную исследовательскую деятельность за пределами своей территории. Такая работа требует обработки значительных массивов данных — от материалов фото- и видеофиксации до результатов учета численности популяций. VK Tech предоставит облачные ресурсы VK Cloud для хранения, обработки и анализа этих данных, что позволит ускорить исследовательские циклы и масштабировать научную работу зоопарка.

Стороны уже согласовали ряд совместных проектов, направленных на изучение редких видов животных на особо охраняемых природных территориях Северо-Запада России.

«Ленинградский зоопарк — это не только городская площадка для знакомства с животным миром, но и серьезный исследовательский центр. Наши полевые проекты генерируют большие объемы данных, и современная облачная инфраструктура дает возможность работать с ними на принципиально ином уровне: быстрее анализировать, надежнее хранить, эффективнее делиться результатами с научным сообществом», — сказал директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев.

«Облачные технологии давно вышли за пределы корпоративных задач. Поддержка исследовательских проектов Ленинградского зоопарка — это применение инфраструктуры VK Cloud там, где она может принести пользу не только бизнесу, но и науке. Мы предоставляем вычислительные мощности и хранилища данных, чтобы помочь ученым сосредоточиться на главном — изучении и сохранении природы», — сказал директор по облачным сервисам VK Tech Дмитрий Лазаренко.