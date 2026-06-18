CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

У-УАЗ внедрил на складе прозрачную систему контроля и мотивации персонала на базе Axelot WMS

Специалисты складского логистического комплекса Улан-Удэнского авиационного завода разработали и запустили систему KPI на базе Axelot WMS. Новый инструмент позволил сделать работу персонала более прозрачной, а управление складом — более оперативным и объективным. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 г. Сегодня У-УАЗ производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля: Предприятие также выпускает новый модернизированный вертолет Ми-171А2 — одну из ключевых моделей холдинга «Вертолеты России» в линейке средних вертолетов.

Для крупных складов рост объемов обработки обычно означает не только увеличение нагрузки на сотрудников, но и более сложный контроль за выполнением операций. Даже при наличии WMS руководителям нередко не хватает понятного механизма, который помогает в реальном времени видеть эффективность работы команды и быстро реагировать на отклонения.

Именно эту задачу решили на У-УАЗ. На базе уже действующей Axelot WMS, где фиксируются данные по складским операциям, специалисты предприятия создали единую систему ключевых показателей эффективности. Она позволяет оценивать сотрудников на основе фактических данных, контролировать соблюдение нормативов, анализировать загрузку персонала и формировать понятную систему мотивации.

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения
Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения Цифровизация

В результате руководители получили инструмент для принятия решений на основе данных, а сотрудники — прозрачную систему оценки, в которой можно видеть не только собственные результаты, но и показатели коллег в режиме реального времени. Такой подход усилил дисциплину и запустил механизм саморегуляции внутри команды.

Ключевым фактором успеха стало то, что система KPI создавалась не формально, а на основе реальных складских процессов. Использование данных из Axelot WMS позволило автоматизировать расчеты и отказаться от ручного сбора информации. При этом сама система была встроена в ежедневную работу сотрудников и руководителей, а не осталась просто аналитической надстройкой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» обновил цифровые сервисы ЦИПР-2026 на базе решения Digital Q.Events

Разработчика оштрафовали на 100 млн за низкие продажи системы выявления паники у россиян

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?

Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще