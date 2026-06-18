Цифровой след России: как публикации отражают трансформацию бизнеса (дайджесты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует ключевые тренды публикационной активности ученых в области цифровой трансформации. Результаты анализа свидетельствуют о том, что цифровизация стала одним из ключевых факторов конкурентоспособности компаний и приоритетом для науки. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Эмпирической базой исследования послужил массив публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 2010–2025 гг. (182,4 тыс. по миру в целом, 4,5 тыс. в России). В указанный массив попали публикации во всех предметных областях, в заголовке и/или аннотации и/ или ключевых словах которых встречается хотя бы один из терминов, связанных с цифровой трансформацией бизнеса. Анализ публикационной активности — одна из задач Мониторинга цифровой трансформации бизнеса, проводимого ИСИЭЗ НИУ ВШЭ с 2023 г.

Главные выводы

Цифровая трансформация бизнеса и общества за десятилетие превратилась из нишевой темы в одно из наиболее быстрорастущих направлений российской исследовательской повестки. Интерес к этой области усилился на фоне пандемии: в 2021 г. вклад страны в мировой массив публикаций по данной тематике достигал 4,5%, а число профильных научных работ выросло более чем в 50 раз по сравнению с началом 2010-х годов. Ввиду внешних факторов в 2024 г. доля страны упала до 1,9%. Тем не менее Россия занимает 12-е место по числу исследований цифровой трансформации бизнеса (согласно расчетам на массиве публикаций в Scopus за 2022–2024 гг.). Потенциал для повышения глобальной видимости исследований создает научная кооперация: доля публикаций с зарубежными соавторами за пять лет (2019–2024 гг.) выросла почти вдвое.

Мировая повестка исследований в области цифровой трансформации остается устойчивой, однако меняются технологии, определяющие ее развитие. Анализ частоты упоминания ключевых слов в научных публикациях за последние 8–10 лет показывает, что при сохранении интереса к цифровизации в широком смысле, вопросам принятия решений и развитию Индустрии 4.0, все более заметную роль играют искусственный интеллект, машинное обучение, Интернет вещей, робототехника, умное производство и концепция Индустрии 5.0.

Российская исследовательская повестка в области цифровой трансформации встроена в глобальные тренды и одновременно ориентирована на национальные приоритеты. Так, четыре из пяти ключевых тем (киберфизические системы в Индустрии 4.0, модели цифровой трансформации, цифровые двойники в киберфизических системах, цифровые компетенции в образовании) освещаются и в зарубежных исследованиях, и в России. Мониторинг ИСИЭЗ НИУ ВШЭ показывает, что все больше российских компаний включаются в цифровую трансформацию, внедряя продвинутые ИТ-решения. Научная повестка следует тому же тренду — от описания отдельных технологий к анализу полной перестройки бизнес-процессов и моделей.

Исследования цифровой трансформации становятся все более междисциплинарными, объединяя управление, технологии и экономику. Повестку исследований задают отрасли-лидеры цифровизации: большинство российских работ посвящено опыту финансового сектора, ИКТ и телекоммуникаций, где цифровая трансформация развивается наиболее активно; тогда как малый бизнес и традиционные отрасли значительно реже попадают в фокус внимания.

Научные приоритеты и бизнес-запросы идут в России параллельными курсами, без ощутимой синергии. Расширяется круг университетов и исследовательских центров, специализирующихся на исследованиях цифровой трансформации. При этом если в мире ведущую роль в исследованиях по этой теме играют инженерно-технические вузы, то в России — преимущественно многопрофильные, прежде всего социально-экономические, университеты. В результате исследования больше сфокусированы на бизнес-эффектах применения технологий, а не на их разработке.