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«Цифровой регион» открывает новое направление: цифровая грамотность населения

На портале «Цифровой регион» запущен новый тематический раздел, который объединил лучшие в России практики по развитию цифровых навыков граждан. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Запуск раздела «Цифровая грамотность населения»– это новое направление для обмена эффективными практиками между субъектами России. На данный момент 47 регионов уже разместили в разделе 91 проект», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новый раздел объединяет образовательные программы, методические материалы, массовые просветительские акции, курсы и другие инициативы, направленные на повышение уровня цифровой грамотности населения. Решения сгруппированы по целевым аудиториям, включая детей и представителей старшего поколения.

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В разделе доступны инструменты поиска по регионам и направлениям деятельности, что позволяет быстро находить подходящие практики и изучать опыт их реализации. Каждая карточка содержит описание проекта, информацию о целевой аудитории и формате мероприятия.

Раздел «Цифровая грамотность населения» расширяет возможности портала как единой площадки для обмена опытом между регионами и способствует развитию цифровой культуры населения по всей стране.

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