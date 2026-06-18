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«Цифра» создала универсальную систему контроля загрузки для карьерных самосвалов

Специалисты ГК «Цифра» завершили промышленное внедрение системы контроля загрузки (СКЗ) на китайских карьерных самосвалах, эксплуатируемых на одном из золотодобывающих предприятий России. Ранее была подтверждена успешная работа СКЗ на разных моделях карьерных самосвалов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Таким образом, СКЗ теперь полноценно поддерживает работу на технике от любого производителя. Это расширяет линейку совместимых машин и обеспечивает промышленным заказчикам единый стандарт весового контроля вне зависимости от бренда самосвалов.

Система контроля загрузки позволяет точно загружать самосвалы в соответствии с весовыми нормативами для повышения эффективности грузоперевозок, исключая как недогрузы, снижающие рентабельность перевозок, так и перегрузы, приводящие к преждевременному износу техники и повышенной аварийности.

СКЗ отслеживает нагрузку на цилиндры подвески, общий, статический и динамический вес груза, передает данные на бортовой интерфейс и во внешние системы контроля. Эта информация в режиме реального времени позволяет принимать решения, которые напрямую влияют на экономическую эффективность перевозок.

В результате использования системы продляется ресурс техники: снижается нагрузка на ходовую часть и трансмиссию, увеличиваются сроки между ремонтами, а также исключаются риски опрокидывания. Система ведет автоматический сбор и хранение в журнале регистрации рейсов информации о дате и времени, пробеге, весе перевезенного груза и других параметров.

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Решение может работать автономно либо в составе автоматизированной системы диспетчеризации горнотранспортного комплекса.

«Современный рынок карьерной техники меняется: количество различных производителей постоянно растет. Наша задача – обеспечить, чтобы система контроля загрузки одинаково эффективно работала на машинах разных брендов, давая промышленным предприятиям свободу в выборе техники и единый стандарт контроля», – сказал исполнительный директор дивизиона «Горная промышленность» ГК «Цифра» Николай Годунов.

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