CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

ТЭДО с Китаем от «СКБ Контур» может войти в портфель проектов «Один пояс — один путь»

«СКБ Контур» прорабатывает включение трансграничного электронного документооборота (ТЭДО) с Китаем в единый портфель проектов инициативы «Один пояс — один путь». Работа идет совместно с Минцифры России и Министерством промышленности и информационных технологий КНР. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

«Пилот» технологии по обмену юридически значимыми документами между контрагентами двух стран «СКБ Контур» запустил в 2023 г. Партнером стал китайский оператор ЭДО — компания Sheca. Инициатива создать решение пришла от крупных клиентов «СКБ Контур», заинтересованных в ускорении торгового оборота с китайскими партнерами. В настоящий момент ТЭДО настроен также с компаниями из Казахстана, Белоруссии, в ближайшее время планируется запуск с Узбекистаном.

Сергей Казаков, руководитель проекта «Контур.Диадок»: «До появления ТЭДО с Китаем сотрудникам российских компаний зачастую было быстрее и выгоднее слетать в Китай за важными документами, чем ждать их доставки. Электронный документооборот позволяет предпринимателям быстрее принимать решения, быстрее получать документы, ускоряет товарооборот. Включение проекта в общий портфель инициативы «Один пояс — один путь» даст дополнительный импульс его развитию».

<p>Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора</p>
Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора Цифровизация

Сергей Казаков также призвал компании Свердловской области активно подключаться к ЭДО, в том числе с иностранными контрагентами.

«Один пояс — один путь» — инициатива председателя КНР Си Цзиньпина, выдвинутая в 2013 г. В рамках программы с Китаем подписали соглашение о сотрудничестве более 150 стран, в том числе Россия. «Один пояс — один путь» объединяет сухопутные и морские торговые пути для доставки товаров в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Разработчика оштрафовали на 100 млн за низкие продажи системы выявления паники у россиян

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще