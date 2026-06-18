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«Ростелеком» сделал доставку домой проще

Цифровой сервис «Ростелеком Ключ» запустил пилотный проект для безопасного пропуска курьеров популярных сервисов доставки в многоквартирные дома (МКД). На данный момент услуга тестируется в Москве и других крупных городах Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов страны. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Новая услуга доступна для жителей МКД, где установлены умные домофоны от «Ростелеком Ключ». Решение интегрировано с ИТ-системой агрегатора курьерских служб: при передаче товара в доставку курьер автоматически получает разовый код для доступа на территорию жилого комплекса и в подъезд. При этом общий контур безопасности дома сохраняется.

Таким образом, жителям больше не придется вручную открывать двери или самим генерировать коды — система сделает это автоматически, экономя время и делая процесс доставки максимально удобным и защищенным.

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Дмитрий Рогозин, директор направления продуктового офиса «Ростелеком Ключ»: «Сегодня доставка стала частью повседневной жизни миллионов людей, и мы хотим убрать неудобства, связанные с этим процессом. Новое решение позволяет клиентам оформлять заказы привычным способом, а остальное на себя берет “Ключ”. Услуга полностью отвечает одной из главных задач нашего сервиса — делает жизнь пользователей сервиса комфортнее и безопаснее».

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Среди услуг, которые включает в себя сервис, умный домофон, комплексное видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, контроль доступа, умные приборы учета и шлагбаумы с распознаванием автомобильных номеров. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах компании «Ростелеком-ЦОД», созданных по высшим стандартам надежности Tier III.

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