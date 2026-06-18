Rodionoff Group вошла в состав Кластера «Креономика»

Консалтинговое агентство Rodionoff Group и Кластер высоких наукоемких технологий «Креономика» заключили соглашение о сотрудничестве. Эксперты компании будут консультировать резидентов по вопросам, связанным с получением статуса участника проекта «Сколково», привлечением грантов на развитие бизнеса и использованием других инструментов господдержки. Об этом CNews сообщили представители Rodionoff Group.

«Креономика» объединяет российских и международных игроков из сфер роботизации, инжиниринга, цифровизации и искусственного интеллекта. Среди них – «Концерн R-Про», компании KUKA, «РобоКомпонент», «МС Метролоджи», Digital Twin Engineering. В объединение также входят Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский Университет ИТМО и иные вузы.

Резиденты «Креономики» смогут консультироваться с сотрудниками Rodionoff Group, участвовать в вебинарах агентства, общаться с экспертами на мероприятиях, которые организует Кластер. Это позволит компаниям привлекать государственное финансирование для запуска и развития новых проектов с соблюдением требований законодательства. Кроме того, агентство будет помогать студентам университетов подавать заявки на получение грантов для стартапов.

«Участие в Кластере «Креономика» – важный шаг для развития Rodionoff Group. В пул наших клиентов входят компании из Санкт-Петербурга, которым мы помогли стать резидентами «Сколково». Теперь наше агентство сможет сделать больше и внести свой вклад в развитие экономики Северо-Западного региона и России. Благодарю председателя правления Кластера Алексея Кораблева за доверие и высокую оценку нашей работы. Мне очень импонирует его подход к выбору резидентов, которые не конкурируют между собой, а стремятся к достижению общих целей. Раньше объединению не хватало специалистов по привлечению госфинансирования. Мы станем недостающим элементом этого пазла и поможем участникам получить необходимые средства», – сказал Иван Родионов, управляющий партнер Rodionoff Group.