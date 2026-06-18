«М.Видео»: россияне приобрели более 7,4 млн устройств для красоты и персонального ухода на 20,5 млрд рублей в I квартале 2026 года

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала рынок техники для красоты и персонального ухода. В I квартале 2026 г/ россияне приобрели более 7,4 млн устройств на сумму свыше 20,5 млрд руб. Наибольший вклад в продажи внесли электробритвы и триммеры, стайлеры для волос, утюги и фены. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали категории электробритв и триммеров, а также стайлеров. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента МБТ Компании «М.Видео» Николай Семенов: «Техника для персонального ухода остается одной из наиболее устойчивых и востребованных категорий на рынке бытовой техники. Мы видим, что покупатели все чаще выбирают устройства, которые помогают поддерживать привычный уровень ухода за собой в домашних условиях, экономить время и получать качественный результат без дополнительных затрат. Особенно заметен рост интереса к многофункциональным решениям — стайлерам, триммерам и устройствам для комплексного ухода. Одновременно сохраняется высокий спрос на базовые категории, такие как фены и утюги, которые остаются неотъемлемой частью повседневного быта. Покупатели уделяют больше внимания функциональности, удобству использования и долговечности техники, поэтому мы продолжаем расширять ассортимент как в массовом, так и в премиальном сегментах».

Россияне все чаще выбирают устройства, которые помогают поддерживать внешний вид и комфорт в домашних условиях. Покупатели активно приобретают технику для ухода за волосами, бородой и одеждой, отдавая предпочтение многофункциональным устройствам, которые позволяют экономить время и получать профессиональный результат дома.

Электробритвы и триммеры стали одной из самых динамично развивающихся категорий техники для персонального ухода. В I квартале 2026 года россияне приобрели 2,9 млн устройств на сумму 5,5 млрд руб. Продажи выросли на 19% в количественном выражении и на 11% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупатели активно выбирали многофункциональные триммеры и наборы для комплексного ухода. Лидерами по количеству продаж стали VGR, Philips и Geemy, а по выручке — Braun, Philips и VGR.

Стайлеры для волос сохраняют статус одной из самых востребованных категорий техники для красоты. В I квартале россияне приобрели более 2 млн устройств на сумму 6,7 млрд руб. Продажи выросли на 8% в количественном и на 4% в денежном выражениях год к году. Наибольший интерес покупатели проявляли к мультистайлерам и устройствам для домашней укладки. Лидерами по количеству продаж стали Luni, Tuvio и King Profession, а по выручке — Dyson, Tuvio и Rowenta.

Утюги остаются базовым устройством для ухода за одеждой. В I квартале 2026 г. россияне приобрели 1,3 млн устройств на сумму 5 млрд руб. Продажи в количественном выражении увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Наибольшим спросом пользовались модели с функциями вертикального отпаривания, мощным паровым ударом и автоматическим отключением. Лидерами по количеству продаж стали Polaris, Tefal и Braun, а по выручке — Tefal, Braun и Polaris.

Фены остаются одной из самых массовых категорий техники для ухода за волосами. В I квартале россияне приобрели 1,2 млн устройств на сумму 3,3 млрд руб. Наибольшим спросом пользовались модели с функциями ионизации, бережной сушки и несколькими температурными режимами. Лидерами по количеству продаж стали Scarlett, Polaris и Rowenta, а по выручке — Dreame, Rowenta и Polaris.