«МойОфис» усиливает таблицы ИИ-помощником в новом релизе «Документы Настольные» 26.2

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет релиз 26.2 настольных редакторов. Ключевым нововведением стал запуск ИИ-помощника в табличном редакторе «МояТаблица», позволяющего анализировать данные и создавать сводные таблицы по запросу пользователя. Кроме того, в релизе значительно обновлены инструменты условного форматирования и реализована поддержка групповых операций над листами. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Встроенный ИИ-помощник в «МояТаблица» обрабатывает запросы пользователей на естественном языке, выполняя сложные вычисления и позволяя визуализировать данные через построение графиков и диаграмм. Это помогает специалистам, не имеющим глубоких навыков работы с формулами, функциями и форматированием, эффективно использовать аналитический потенциал табличного редактора. Достаточно сформулировать запрос, и ИИ-помощник сделает за вас сводную таблицу, отсортирует, отформатирует и проанализирует данные.

Второй ключевой блок изменений сосредоточен на повышении удобства работы с данными. Обновленная панель условного форматирования в «МояТаблица» сделала управление правилами более наглядным. Пользователи могут не только создавать, но и редактировать, просматривать и удалять существующие правила. Дополнительно усовершенствована логика сортировки: программа корректно обрабатывает пустые ячейки, гарантированно помещая их в начало или конец диапазона без смещения строк.

Для текстового редактора в релизе «Документы настольные» 26.2 реализована возможность просмотра детальной статистики документа. Пользователь может получить данные по всему документу или выделенному фрагменту — количество страниц, слов, абзацев, строк и символов с пробелами или без, а также настроить отображение отдельных счетчиков.

Важным шагом в развитии платформы стала работа с макросами и данными. Редактор «МояТаблица» теперь поддерживает открытие файлов в форматах htm и html, операции над группой листов. Также добавлена поддержка новых методов для макрокоманд на языке VBA, доступных для автоматической конвертации в LUA.

«Мы стремимся сделать работу с документами максимально продуктивной. Запуск ИИ-помощника в таблицах — это не просто добавление функции, а изменение подхода к обработке данных: теперь пользователь может сосредоточиться на бизнес-задачах, а не на технической рутине. Обновления условного форматирования и новый блок статистики отвечают на прямые запросы наших клиентов, которые хотели получать подсказки и видеть контекст прямо во время работы», — сказал Вячеслав Закоржевский, генеральный директор «МойОфис».