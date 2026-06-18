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Модернизация внутренней IP-телефонии ФАС России на решения Eltex

Реализован проект по модернизации сети телефонии ФАС России на отечественные решения Eltex. Заказчиком выступило ФБУ «ИТЦ ФАС России» – ИТ-подразделение ведомства, интегратором – компания «Оптиком». Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Корпоративная связь ФАС России охватывает центральный аппарат и территориальные органы в регионах России. «Оптиком» выполнил миграцию по гибридной схеме – без остановки связи. На переходном этапе платформу телефонии Eltex развернули параллельно действующей системе на базе Avaya Aura, настроили их взаимодействие и поэтапно перенесли все сервисы на решение Eltex. В общем проект занял шесть месяцев и охватил около 3000 абонентов.

Анна Лопатина, руководитель отдела продаж VoIP, Eltex: «Проект ФАС России отражает реалии современных ведомств, которые стоят перед непростой задачей замены устаревшего зарубежного оборудования, ограничены требованиями регуляторов и временными рамками. Именно комплексный подход позволяет Eltex уверенно занимать лидирующую позицию на рынке, а заказчикам не сомневаться в надежности предложенных решений».

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Ядром телефонии стала IP-АТС ECSS‑10, которая работает на двух серверах в конфигурации Active‑Active. Дополнительные программные сервисы и системы – расширенный пакет ДВО, программные системы AutoProvision, «Селекторная связь», «Call-центр», UC‑платформа Elph. Из оборудования в инфраструктуре задействованы транковый шлюз SMG‑2, пограничные контроллеры сессий SBC‑3000, IP-телефоны VP-17P и VP-30P – более 1100 единиц оборудования. Инженеры ФБУ «ИТЦ ФАС России» прошли обучение в Академии Eltex по работе с новой платформой.

Переход с зарубежной на отечественную платформу телефонии не потребовал тотальной замены всего оборудования. Около 60% существующих телефонов Avaya (около 2000), поддерживающих стандартизованный протокол SIP, сохранили и подключили к новой инфраструктуре телефонии на основе решений Eltex.

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