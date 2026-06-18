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«МегаФон» расширил покрытие на живописных озерах Южного Урала

В жаркие дни жители Южного Урала все чаще выезжают за город и выбирают для отдыха пространства у воды. В преддверии отпускного сезона инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в селах Чебаркульского района, известного своими озерами и уникальными природными пейзажами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые объекты связи стали ответом на возрастающий сезонный спрос на мобильный интернет со стороны абонентов. Изменения уже ощутили на себе жители сел Медведево, Кундравы и Травники. Базовые станции работают в нескольких частотных диапазонах, что позволит обеспечить оперативную передачу данных даже в часы максимальной нагрузки на сеть.

Голосовая связь и мобильный интернет стали доступны и для тех, кто выехал отдохнуть на озеро Кундравинское или реку Бишкиль. Эти локации в Чебаркульском районе популярны не только у местных жителей, но и гостей из Свердловской и Курганской областей. Немаловажным фактором, влияющим на выбор маршрута выходного дня, является стабильная связь.

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«Летний сезон становится настоящим испытанием для сети: наши абоненты отправляются в популярные туристические места и тихие места для единения с природой, делятся своими впечатлениями, связываются с близкими, пользуются цифровыми сервисами. Чтобы отдых был комфортным, мы стремимся обеспечить надежную связь не только в крупных городах, но и востребованных загородных локациях», — сказал Геннадий Жуков, директор «МегаФона» в Челябинской области.

Ранее специалисты оператора построили и модернизировали оборудование в популярных туристических местах Южного Урала — рядом с озерами Еткуль, Кременкуль и Кумкуль.

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