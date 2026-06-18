Казахстанским корпорациям предложили альтернативу западным ITSM системам: SimpleOne расширяет присутствие на рынке ESM

Компания SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) объявляет о расширении присутствия на рынке Казахстана и усиливает фокус на проектах Enterprise Service Management (ESM) для крупного бизнеса. Уже сегодня решения SimpleOne представлены в Казахстане через партнерскую сеть и дистрибьютора ITGlobal.Com, а новый этап развития связан с продвижением ESM-подхода среди крупнейших компаний страны. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Казахстан за последние годы вошел в число лидеров Центральной Азии по развитию цифровых государственных и массовых сервисов: электронное правительство, онлайн банкинг, маркетплейсы стали привычной частью повседневной жизни. Бизнес и потребители ожидают от сервисов той же скорости и бесшовности, что и от eGov и крупных супераппов. При этом внутри многих крупных корпораций — в банках, ритейле, добывающей промышленности и телекоме — поддерживающие подразделения бэк офиса (HR, бухгалтерия, логистика, АХО) по прежнему живут в разрозненных системах и каналах, что замедляет операционную эффективность и рост.

Подход Enterprise Service Management (ESM) переносит проверенные практики управления ИТ услугами на все поддерживающие подразделения компании. По сути, один и тот же стандарт скорости, качества и прозрачности обслуживания начинает работать не только в ИТ, но и в HR, юридическом блоке, бухгалтерии, логистике и АХО.

При выходе на enterprise-рынок Казахстана SimpleOne фокусируется на ключевых потребностях локального бизнеса.

Технологическая независимость и управляемая миграция. На фоне изменений в глобальном ИТ ландшафте, роста стоимости владения западными решениями и ограничений по их использованию крупные компании РК активно оптимизируют затраты и ищут надежную альтернативу системам управления услугами (таким как Jira, ServiceNow и др.). Партнеры SimpleOne обладают необходимой экспертизой и инструментами для миграции с минимизацией рисков потери данных и сохранением непрерывности ключевых процессов

Безопасность и соответствие законодательству Республики Казахстан. Согласно закону Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», операторы обязаны обеспечивать обработку и хранение данных граждан с учетом национальных требований к их безопасности и локализации. Платформа SimpleOne поддерживает развертывание в корпоративном контуре заказчика (On Premise) и в инфраструктуре локальных казахстанских облачных провайдеров, что помогает компаниям соблюдать требования регулятора.

Low-code как инструмент быстрой адаптации. Казахстанский рынок развивается быстрыми темпами: финансовый сектор, телеком, e commerce и добывающие компании регулярно запускают новые продукты и сервисы. Встроенные инструменты Low code/No code на платформе SimpleOne позволяют бизнес аналитикам и владельцам процессов самостоятельно адаптировать сценарии обслуживания и регламенты, снижая зависимость от внешней разработки и сокращая Time to Market внутренних сервисов.

«Казахстанский enterprise-рынок сейчас демонстрирует колоссальную зрелость. Компании больше не хотят просто автоматизировать отдельные задачи, они, скорее, ищут сквозную экосистемность, аналогичную той, что пользователи видят в ведущих супераппах страны. Внедрение ESM-платформы позволит крупному бизнесу в РК связать разрозненные департаменты в единый работающий механизм — по опыту наших проектов, такие изменения позволяют ускорить внутренние процессы в среднем на 30–40% и существенно повысить прозрачность расходов», — Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

SimpleOne продолжает развивать партнерскую сеть в Казахстане, расширяя сотрудничество с локальными системными интеграторами для поддержки и адаптации решений под требования заказчиков.