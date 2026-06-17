VVP Group стала официальным дистрибьютором LED-решений LG

VVP Group объявляет о начале сотрудничества с LG в рамках направления LED-экранов. В соответствии с подписанным соглашением, компания получила статус официального дистрибьютора LED-решений LG. Новое сотрудничество расширяет продуктовый портфель компании и усиливает направление профессиональных визуальных решений. Об этом CNews сообщили представители VVP Group.

LED-экраны являются важным инструментом визуальных коммуникаций и находят применение в самых разных сценариях — от корпоративных пространств до коммерческих и общественных объектов.

Добавление решений LG в портфель компании, позволит расширить возможности для работы с проектами, где важную роль играют качество изображения, масштабируемость и гибкость визуальных решений.

В ассортимент VVP Group войдет вся линейка LED-экранов LG. Партнерам компании будут доступны решения бренда для реализации проектов различного масштаба, а серия LG LSBF уже представлена на складе компании.

«Расширение портфеля за счет решений LG открывает дополнительные возможности для наших партнеров при реализации проектов различного масштаба. Мы продолжаем развивать направление профессиональных визуальных решений и предлагать рынку востребованные технологии для современных задач отображения информации», — сказал Платонов Александр, директор Мультимедиа VVP Group.

«Мы рады началу сотрудничества с VVP Group в направлении LED-решений LG. Профессиональная экспертиза компании, развитая партнерская сеть и опыт реализации проектов позволят сделать наши решения еще более доступными для заказчиков. Уверены, что партнерство будет способствовать развитию направления профессиональных визуальных решений и откроет новые возможности для совместных проектов», — Дмитрий Иншаков, руководитель направления LED-экранов LG Electronics RUS

Развитие сотрудничества с одним из ведущих мировых производителей электроники соответствует стратегии компании по расширению продуктового предложения и укреплению позиций на рынке профессиональных AV-решений.



