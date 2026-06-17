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Voxys представила обновления платформы OmniVox для работы с клиентскими коммуникациями и HR-сценариями

Компания Voxys выпустила пакет обновлений для своей ИТ-платформы OmniVox. Развитие продукта затронуло сразу несколько направлений: от HR-интеграций и повышения удобства операторской работы до усиления защиты, доработки отчетности и улучшения пользовательского опыта. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

OmniVox - модульная омниканальная чат-платформа, которая позволяет обрабатывать обращения из разных каналов связи (мобильные приложения, SMS, электронная почта, мессенджеры, социальные сети, сайты и маркетплейсы) в едином окне, обеспечивая бесшовный клиентский опыт.

Одним из ключевых обновлений стала переработка интеграции с hh.ru: теперь при отклике кандидата на вакансию общение на платформе OmniVox ведет робот, а данные автоматически попадают в HR-контур системы. Это позволяет выстраивать более быстрый и удобный сценарий первичной коммуникации с соискателями.

Для проектной работы в OmniVox появилась новая роль администратора проекта. Теперь каждый руководитель проекта может самостоятельно управлять настройками своего проекта без обращения к системному администратору. Это упрощает операционную работу и ускоряет внесение изменений.

Среди обновлений для операторов — возможность закреплять сообщения в рамках активной сессии, сохранение стилистики текста при переключении между чатами, а также демонстрация статей базы знаний без необходимости поиска. Кроме того, по умолчанию для новых пользователей включен режим поиска сразу в контактах и диалогах, что делает работу с системой быстрее и удобнее. Также можно работать по пяти чатам одновременно.

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ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов Цифровизация

Отдельный блок доработок связан с клиентскими коммуникациями и безопасностью. В сценарии «звонок с сайта» добавлено ограничение количества активных линий в моменте, что помогает защитить систему от злоупотреблений и некорректной нагрузки. Также настроен поток коллбеков от «Билайн», добавлена возможность запроса контакта в Telegram и «Макс», а в электронной почте исправлена отправка исходящих писем с файлами.

В продукте также усилены ограничения и стабильность: добавлен запрет на удаление провайдера транскрибации при наличии действующих проектов, исправлена ошибка задваивания чатов в рабочем месте оператора, устранена проблема с пропажей созданных шаблонов при отсутствии связи с проектом, а также скорректирован метод получения диагностической информации по операторам.

Еще одно важное обновление касается аналитики и отчетности. OmniVox сохраняет новые события для сбора отчетности по работе операторов в статусе «Ожидание», что расширяет возможности контроля качества и анализа процессов в контакт-центре. Также изменена схема присоединения подписи для чатов, переведенных на вторую линию, что делает обработку обращений более гибкой.

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